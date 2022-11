Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje u vremenskoj prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Darija Brzoje.

Advent nam stiže u pravo vrijeme, pa i paljenje lampica na kontinentu da prikrati ove sive i tmurne dane bez sunca. A dodatna mala svjetla sasvim sigurno vesele i Primorce i Dalmatince, gdje možda nije toliko sivo, no i sunčani dani, iako na moru češći, u ovo doba godine prilično su kratki.



Prva adventska nedjelja bit će upravo takva: u kopnenim krajevima siva i maglovita, dok će na moru vrijeme biti barem djelomice sunčano. U gorskoj Hrvatskoj i na istoku zemlje iz niskih razvučenih oblaka može biti i slabih oborina: u nizinama rosulje ili slabe kiše, dok u gorju možda zaleprša i pokoja pahulja. Duž Jadrana će puhati umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -1 do 4, a na moru između 7 i 12 stupnjeva. No uz buru, činit će se hladnije.



Poslijepodne bi u središnjoj Hrvatskoj trebalo biti sunčanih razdoblja, osobito na sjeveru. Vjetra nema, no svejedno će biti hladno. I ona najviša dnevna temperatura bit će tek 6 do 8 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji niski oblaci i magla, može biti rosulje: mala vjerojatnost za sunčana razdoblja u nedjelju. Bez vjetra uz dnevnu temperaturu zraka oko 7 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj tijekom dana izdizanje magle i kidanje niske naoblake pa će biti djelomice sunčano. Na sjevernom Jadranu će sunčano i prevladavati s tim da povremeno može biti i više oblaka. Puhat će umjerena i jaka bura, s olujnim udarima podno Velebita, no postupno će slabjeti. Temperatura u gorju od 2 do 6, a na moru od 11 do 15 stupnjeva.



U Dalmaciji u nedjelju djelomice ili pretežno sunčano, malo oblačnije na jugu nego na sjeveru. Umjerena i jaka bura u slabljenju: a temperatura će biti većinom od 13 do 16 stupnjeva.



I u prvoj polovici sljedećeg tjedna u kopnenim krajevima više-manje prevladavat će oblačno. U ponedjeljak i maglovito, uz mogućnost slabe kiše ili rosulje, a u višem gorju i snijega.

No zapravo, oborine su vjerojatnije u srijedu. Svih dana bit će hladno, uz maksimalnu temperaturu svega 5 stupnjeva, a dodatno puhat će i povremeno umjeren vjetar s istoka i pojačavati osjet hladnoće.

Na Jadranu i idućih dana djelomice sunčano, ali s promjenjivom naoblakom, koja će u srijedu sve više zahvaćati i morske predjele i u konačnici donijeti i kišu.

Puhat će umjerena, u utorak jaka i ponegdje olujna bura, a u srijedu južnije prolazno jugo. Temperatura se neće značajnije mijenjati, no bura će svakako ovo ne baš toplo vrijeme činiti i hladnijim.



I u drugoj polovici tjedna oslanjat ćemo se na radost i svjetlo božićnih lampica, jer sunca neće biti previše. Zadržat će se hladno, primjereno dobu godine, a očekuju nas i nove oborine. Izgledni su i kiša i snijeg. Koliko će padati, što i gdje sve, donosimo u našim idućim izvještajima.

