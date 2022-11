Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u vremenskoj prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Darija Brzoje.

Dosta je sunca u nedjelju bilo u gotovo cijeloj zemlji, a najviše, očekivano, na Jadranu. Na moru čak nije bilo ni osobito hladno: najugodnije je bilo u Dalmaciji uz 16 ili 17 stupnjeva u najtoplijem dijelu dana. Sunčano će se na jugu zadržati i u ponedjeljak veći dio dana, dok će u drugim krajevima ipak biti nešto više oblaka, a oblačno će idućih dana najčešće i prevladavati.



Nalazimo se u polju visokog tlaka, tlači nas nešto više od 1020 hPa, no vrlo brzo u ponedjeljak naći ćemo se i na prednjoj strani visinske doline u kojoj nam stiže dosta vlage. U početku tjedna to će se najviše odraziti kroz povećanu naoblaku, no kasnije će biti i oborina. Cijeli tjedan, dakle, prevladavat će više-manje oblačno.

U ponedjeljak ujutro u unutrašnjosti će biti prvo magla i niski razvučeni oblaci iz kojih, prije svega u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj može biti i slabe rosulje. Na sjevernom Jadranu djelomice, na južnom i pretežno sunčano. Puhat će tek slaba do umjerena bura, podno Velebita u noći s pokojim jakim udarom. U Slavoniji će puhati istočni i jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će se kretati od -2 do 2, a na Jadranu od 6 do 10 stupnjeva, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Hrpe umjetnog snijega na Crvenom spustu na Sljemenu dok je vani dvadesetak stupnjeva: Stigao je odgovor od Grada



Sredinom dana može biti sunčanih razdoblja, no vrlo brzo poslijepodne sa zapada stižu novi oblaci. U središnjoj Hrvatskoj i u ponedjeljak će biti bez vjetra, no hladno, uz temperaturu od 5 do 8 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji nakon izdizanja magle, bit će djelomice sunčano. Puhat će slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar, a temperatura će biti od 6 do 9 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice i maglovito. Na sjevernom Jadranu u prvom dijelu dana bit će više sunca, a potom oblačnije, osobito prema večeri. Puhat će slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura u gorju će biti od 3 do 6, a na moru između 11 i 14 stupnjeva.

FOTO/VIDEO Dijelovi Hrvatske zatrpani snijegom: "Normalno je da ga ima u studenom. Ali nismo očekivali baš ovoliko..."



Oblaci će najkasnije stizati u Dalmaciju. Vjerojatno tek navečer, što znači da će veći dio dana ovdje prevladavati sunčano, osobito na krajnjem jugu. Puhat će slab do umjeren istočnjak i jugo. Temperatura će većinom biti između 13 i 16 stupnjeva.



Prema sredini tjedna na kopnu će biti sve oblačnije, uglavnom bez sunca idućih dana ili bez značajnijih sunčanih razdoblja. Vrijeme će biti pravo zimsko, primjereno kraju studenog. Hladno, vjetrovito, povremeno s oborinama, no uglavnom slabima.

U nizinama će padati kiša, u gorju susnježica i snijeg. Ne očekuju se neke velike količine padalina. Puhat će umjeren, u srijedu ponegdje i jak sjeveroistočni vjetar koji će pojačavati osjet hladnoće. Uz sve oto, za iduće dane svakako valja pripremiti dosta toplu odjeću.



Na Jadranu će biti djelomice sunčano uz promjenjivu i sve veću naoblaku. Bit će mjestimice i kiše, no uglavnom vrlo malo. Puhat će umjerena i jaka, od utorka navečer podno Velebita već i olujna bura. Temperatura se neće znatnije mijenjati, bit će malo hladnije, no osjet hladnoće pojačavat će bura.



Više-manje oblačno zadržat će se sve do kraja tjedna, no čini se da će i oborine oko vikenda biti učestalije. Zasad izgleda da će to biti uglavnom povremena kiša i južina.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.