Erumpirao je najveći vulkan na svijetu, havajski Mauna Loa. Osim lave koja još uvijek prijeti stanovništvu, regiju su zatresli i snažni potresi.

U nedjelju navečer je počela počela erupcija najvećeg aktivnog vulkana na svijetu. Sada je izdano novo upozorenje zbog potresa koji su se zaredali u zemlji.

"U ovom trenutku tokovi lave su ograničeni na području vrha vulkana i ne prijete zajednicama nizbrdo", stoji u obavijesti Službe za vulkansku aktivnost.

Međutim, na temelju prethodnih iskustava, služba upozorava kako situacija može biti brzo promjenjiva. Rane faze erupcije ovog vulkana mogu biti vrlo dinamične pa se položaj i napredovanje tokova lave mogu lako mijenjati.

U obavijesti se dodaje da će Havajski vulkanski opservatorij provesti izviđanje iz zraka što je prije moguće kako bi se procijenila opasnost i bolje opisala erupcija.

