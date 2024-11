Policajac Mario Jurić u ponedjeljak je po zapovjedi skočio u nemirno more i izvukao dvoje ljudi. Turiste koje su ugledali kako iz mora mašu i traže pomoć.

"Jarbol je legao na more, znači mi nismo fizički zbog stanja mora se mogli približit nego smo trebali ga zavezat da neko uskoči u more, povuče konop, zakači plovilo, pomogne unesrećenima. I to je odrađeno rutinski, znači kupaće i ajmo....", ispričao je policajac heroj Mario Jurić za Dnevnik Nove TV.

"Pravovremeno se reagiralo. Da nismo naišli mi možda bi neko naiša drugi po pozivu, ali ne bi baš dobro završila priča", kaže Davor Elač, zapovjednik policijskog broda Josip Jović.



Ostatak ove uzbudljive priče pogledajte u videoprilogu novinarske Dnevnik Nove TV Brune Papić...

