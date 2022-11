U Borovu naselju počinjeni su mnogi zločini upravo u danima koji su uslijedili nakon okupacije hrvatskog teritorija. Prema nekim informacijama zarobljeni Vukovarci ubijeni su i bačeni u Dunav. Hoće li se ikada doznati njihova sudbina? Reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić razgovarala je sa zapovjednikom obrane Borova naselja Ivom Kovačićem.

Mnogi zločini počinjeni su u danima što su uslijedili nakon pada Vukovara. Velik broj ljudi ubijen je već na današnji dan, još veći odveden u zarobljeništvo u Borovo Selo u tamošnju osnovnu školu gdje im se gubi svaki trag.

Posljednji zapovjednik obrane Borova naselja Ivo Kovačić smatra da se nikad neće doznati njihova sudbina. "Voda je takva kakva je, pogotovo ako su bačeni, a jesu i to u odjeći. Ta odjeća zapinje za kojekakvo smeće i pijesak, tu nema izlaza."

Kovačić kaže da još od 1997. pokušava razgovarati s lokalnim Srbima da se nešto dozna, međutim, kaže, nitko ništa ne zna. "Svi šute, tajac. Jedan drugoga pokriva. Pokriva ih Srbija i oni Srbiju."

Zapovjednik obrane Borova naselja smatra da hrvatsko pravosuđe po tom pitanju nije napravilo ništa, pogotovo za one koji su, među kojima je i on, bili u logoru. "Nažalost, prvo je bila podnesena masovna tužba protiv Srbije, a to je palo u vodu. Prije godinu i pol dana pokušali smo s privatnim tužbama. To je u postupku, vidjet ćemo što će biti", kazao je Kovačić.

"Nije nam ostalo drugo nego da uzmemo stvar u svoje ruke. Imali smo obećanja od naše Vlade, ali koliko su voljni pomoći, to ćemo vidjeti", poručuje.

Dodaje da s tom situacijom nije zadovoljan jer se ništa nije maklo s mjesta, ni pravde ni istine o nestalima. "Situacija ide prema tome da se neće ništa bitnije promijeniti. Najvjerojatnije za sva vremena", zaključuje.

