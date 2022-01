U subotu su u Dalmaciji i na Sjevernom Velebitu izmjerene rekordno visoke temperature zraka. Tako je u Kninu izmjereno 22, u Sinju i Metkoviću 21, a na Zavižanu 13 Celzijevih stupnjeva. Na tim su postajama ove su vrijednosti najviše otkad postoje mjerenja. Vremenska prognoza potvrđuje da će se neuobičajeno toplo vrijeme zadržati do sredine tjedna.

U ponedjeljak ujutro vrijeme će biti umjereno, na Jadranu i pretežno oblačno, a ponegdje će biti i magle. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a na Jadranu jugo. Vremenska prognoza pokazuje da će najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti iznositi od -2 do tri, a na Jadranu između četiri i devet stupnjeva, kaže meteorolog Ivan Čačić.

Tijekom dana će u središnjoj Hrvatskoj biti djelomično sunčano, a malo više oblaka povremeno će biti u sjevernom dijelu. Puhat će većinom slab jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura iznosit će od devet do 12 stupnjeva.

U većini krajeva istočne Hrvatske prijepodne će biti djelomice sunčano, a zatim u sjevernom i istočnom području slijedi prolazno naoblačenje. Vjetar će većinom biti slab. Poslijepodne će temperatura iznositi od 11 do13 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu će prevladavati oblačno vrijeme, ponegdje uz slabu ili neznatnu kišu. U gorju će puhati umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura većinom će iznositi od osam do 13 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, a ponegdje može biti malo kiše. Puhat će mjestimice umjereno jugo uz poslijepodnevnu temperaturu od 13 do 16 stupnjeva.

FOTO Spašeni planinar zahvalan HGSS-ovcima: "Kako su izgledale minute i sekunde dok nisu došli? Sporo, sporo..."

Počeo skijaški tjedan, gužve na granicama diljem zemlje: "Ponijeli smo sarme, ali ne dovoljno..."

U gorskoj Hrvatskoj će u utorak biti kiše, a onda će u srijedu kišovito biti i u ostalim krajevima unutrašnjosti. Potkraj srijede, uz pad temperature zraka, kiša će, prije svega u gorskom području, prijeći u snijeg. Onda se u četvrtak očekuje prestanak oborina i razvedravanje. U utorak i srijedu puhat će umjeren jugozapadnjak koji će potkraj srijede okrenuti na sjeverac.

Na Jadranu će vrijeme biti promjenljivo. Povremeno će biti kiše, osobito u srijedu i to najviše na sjevernom dijelu. U četvrtak će doći do razvedravanja i to najprije na sjevernom Jadranu. U utorak i srijedu puhat će umjereno i jako jugo, a zatim će, uz pad temperature, vjetar okrenuti na buru.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr