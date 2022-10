Vremenska prognoza pokazuje da će se u petak i tijekom narednih dana nastaviti razdoblje uglavnom stabilnog i razmjerno toplog vremena.

U petak ujutro će u unutrašnjosti i dalje mjestimice biti magle. Na sjevernom i srednjem Jadranu će istovremeno biti pretežno sunčano, dok će na južnom, kao i u kontinentalnom dijelu, biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar će u nizinama unutrašnjosti biti slab, dok će u gorju puhati umjeren, ponegdje i jak sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od šest do 11, a na Jadranu od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj u petak će još dio prijepodneva biti niskih oblaka, ponegdje i magle, a zatim će u većini krajeva biti barem djelomice sunčano. Vjetar će uglavnom biti slab, a poslijepodne će biti ugodno toplo uz temperaturu od 19 ili 20 stupnjeva, rekao je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

U istočnim predjelima dio prijepodneva bit će promjenljivo oblačno s dosta niskih oblaka i magle. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se poslijepodne, kad će biti ugodno toplo uz temperaturu od 19 do 21 stupnja. I ondje će puhati uglavnom slab vjetar.

U gorskoj Hrvatskoj vrijeme biti djelomično, a na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorju će još prijepodne puhati povremeno umjeren do jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu podno Velebita umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, a na otvorenom moru zapuhat će mjestimice umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u gorskom području iznosit će od 14 do 18, a na Jadranu od 21 do 24 stupnja.

U sjevernoj Dalmaciji vrijeme će biti djelomice sunčano, a prema jugu oblačnije, osobito u prvom dijelu dana. Puhat će umjerena do jaka bura, a poslijepodne na otvorenom moru umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura, kao i na sjevernom Jadranu, iznosit će od 21 do 24 stupnja.

Predsjednica udruge Anđeli slomila se u Dnevniku Nove TV: "Majka i baka su dale sve od sebe. Netko mora tim ljudima pružiti predah, ne može sve biti na obitelji"

Bizarna situacija na planini: Vodič ostavio ozlijeđenog planinara, a ostatak grupe poveo sa sobom. U HGSS-u ogorčeni

Tijekom narednih dana će u kopnenim krajevima biti pretežno ili djelomice sunčano. Ujutro i dio prijepodneva u nizinama i po kotlinama mjestimice će biti magle. Vjetar će uglavnom biti slab, a poslijepodne u nedjelju i ponedjeljak će doći do porasta temperature.

Na Jadranu će vrijeme tijekom narednih biti pretežno sunčano i razmjerno toplo. U nedjelju ponegdje može biti jutarnje magle. Vjetar će većinom biti slab, a jedino će u ponedjeljak zapuhati umjeren sjeverozapadnjak.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.