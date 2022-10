Premijer Andrej Plenković ponovio je kako se neće odazvati antikorupcijskom vijeću na saslušanje. Nema što raditi na vijeću, kaže, koje je pozvalo i Dragana Kovačevića. A zaključio je i kako se predsjednik počeo nenormalno ponašati otkako mu je uhićen, kako je rekao, prijatelj Kovačević.

"Milanović je na poziv prijatelja Kovačevića, glavnog čovjeka za antikorupciju u Ini, kojeg Grmoja i Most, Milanovićevi mališani, zovu na Antikorupcijsko vijeće. To je kao da obiteljskog nasilnika, koji mlati ženu i djecu, zovete na simpozij o borbi protiv nasilja", rekao je premijer Andrej Plenković.

Što na sve ovo kaže čelni čovjek antikorupcijskog vijeća Mos Nikola Grmoja pitala je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

Reporterku je prvo zanimalo kada će Antikorupcijsko vijeće na saslušanje pozvati Božu Petrova i bivše mostove ministre kao što je predložio zastupnik Hrvoje Zekanović.

"Iako Zekanović, koji odrađuje zadane zadatke, ne želi pričat o onome što je vruće, mi ćemo sigurno napraviti to, ali kad bude vrijeme za to. Krenuli smo od recentnih događanja", kaže Grmoja te dodaje kako su rekli su da će ispitati mostove ministre, a rafinerija Sisak je ugašena u Plenkovićevu mandatu.

Koliko daleko u prošlost će ići s ispitivanjima i hoće li pozvati i bivšeg premijera Tomislava Karamarka, zanimalo je Tandaru Knezović.

Grmoja kaže: "Spreman sam ići do 1983. ako treba, kad je bilo ubojstvo Đurekovića. Potrajat će i oni se toga boje jer ćemo rasvjetliti sve oko Ine".

"Sad smo pozvali upravu Ine, Plenkovića i Čorića, zvat ćemo zviždače i političare koji imaju nešto reći", kazao je Grmoja i dodao kako će svakako zvati i Karamarka. "I on je zagovarao izlazak iz arbitraže", dodao je.

Grmoja kaže da se ne osjeća kao Milanovićev mališan, kako ga je nazvao premijer. Ističe da je u više navrata kritizirao predsjednika, a da se slažu o temama odnosa prema Hrvatima u BiH i pandemije, no da im se mišljenja razilaze u stotinu drugih tema.

"To su plitki spinovi da su svi koji su protiv Vlade u uroti. Plenković može potražiti dijagnozu, je li to paranoja ili nešto ne znam, očito se boji do čega bi mogli doći", ustvrdio je gost Dnevnika Nove TV.

Premijer neće doći ali bit će u saboru taj dan jer je izvješće o Vladi, hoće li vam to zasjeniti Antikorupcijsko vijeće, pitala je Tandara Knezović.

Dragan Kovačević Plenkoviću: "Vi niste Staljin da donosite presude. Ili biste to željeli biti?"

"Nije bilo planirano da u utorak bude Sabor, vidite kolika je nervoza, ali od istine se ne može pobjeći, ona će mu kad tad pokucati na vrata", rekao je Grmoja koji ne smatra da je pogriješio što je na saslušanje pozvao Dragana Kovačevića. Ističe da je Kovačevića imenovao Plenković.

Za kraj reporterka je gosta pitala treba li zastupnicima rasti plaća jednako kao i drugima u javnoj službi.

''Milanović se počeo nenormalno ponašati otkako je uhićen njegov prijatelj'', kazao je Plenković, a i najavio smjenu šefa ZTC-a

"Svakako ne. Zastupnicima se treba uvesti vrednovanje rada. Ne mogu istu plaću imati oni koji dođu petkom i dignu ruku za Vladu i oni koji obavljaju svoj posao redovno", zaključio je Grmoja.

