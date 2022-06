Vratilo nam se ljetno vrijeme. U cijeloj je zemlji je zasjalo sunce i temperatura znatno porasla. U središnjoj je Hrvatskoj u posljednjih pet dana zatoplilo za 15 stupnjeva. Vremenska prognoza pokazuje da će u petak i subotu porasti za još pet stupnjeva.

U petak ujutro će vrijeme posvuda biti sunčano, uz samo malo oblaka. Na obali će puhati slab do umjeren burin. Najniža temperatura u gorju će iznositi oko 14, u nizinama kopna 17, a na moru oko 21 stupanj. Međutim, vremenska prognoza pokazuje da će temperatura posvuda brzo rasti pa će već do 10 sati postati vruće.

I drugi će dio dana u središnjoj Hrvatskoj biti većinom sunčan, ali uz porast naoblake s jugozapada. Zato je moguć i poneki pljusak s grmljavinom, osobito kasno poslijepodne i navečer u Zagorju, Međimurju i Podravini. Najviša će temperatura biti oko 29 Celzijevih stupnjeva, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

U Slavoniji će vrijeme biti sunčano i vruće uz samo malo oblaka. Na zapadu je moguć kratak lokalni pljusak, a tijekom noći na subotu pljuskova može biti i duž granice s Mađarskom. Puhat će slab vjetar s istoka, a temperatura će rasti do 30 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju poslijepodne će doći do naoblačenja, ali bit će i dalje barem djelomice sunčano. Lokalno može biti kraćih pljuskova, osobito uz granicu sa Slovenijom. Puhat će slab do umjeren maestral, a temperatura će na obali iznositi oko 29, u gorju od 26 do 28 Celzijevih stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti sunčano i vruće, samo uz visoke, tanke oblake koji će nebu dati mliječno bijelu boju. I ondje će puhati slab do umjeren maestral, a temperatura će iznositi između 30 i 32 stupnja.

I temperatura mora sve je ugodnija jer brzo raste zbog vrućih i dugih dana. Na sjeveru Jadrana iznosi 21-22, a na jugu 22-23 stupnja. S većom temperaturom povećava se i opasnost od jakog sunčevog zračenja, osobito početkom sezone, kad je koža još uvijek svijetla. U petak će UV indeks biti visok i vrlo visok, što znači da djeca i ljudi osjetljive kože mogu dobiti opekline već nakon 10 do 20 minuta izlaganja suncu.

Na kopnu će i tijekom narednih dana biti pretežno sunčano i vrlo vruće te će se temperature tijekom vikenda popeti do 33 stupnja. No, uz umjeren razvoj oblaka, poslijepodne i navečer mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. U ponedjeljak su oni najvjerojatniji te će ih tada biti već ujutro.

Na obali će tijekom narednih dana biti sunčano i vrlo vruće, uz malo oblaka i slab do umjeren maestral. U ponedjeljak će biti nestabilnije pa su tad mogući kraći, lokalni pljuskovi. Temperatura će ujutro iznositi oko 22, a poslijepodne do 32 stupnja.

