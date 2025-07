Thompsonov efekt! Milijuni eura u jednom danu: "Kao da je došla Taylor Swift!"

I najpopularnija internetska enciklopedija danas je službeno zabilježila - koncert Marka Perkovića Thompsona najposjećeniji je plaćeni koncert na svijetu. Pjevač i njegovi obožavatelji pamtit će ga po sjajnom provodu i emociji zajedništva, a zagrebački poduzetnici po novcu koji su, zahvaljujući ovom događaju, zaradili.

"Konkretno u našem slučaju je to nekih 40-ak % više, doduše naš lokal nije baš bio unutar kvarta Središće, ali kolege s kojima sam se čuo koji su bili bliže, ili ovaj na Aveniji Dubrovnik, su baš jako dobro radili.“, ispričao je za Dnevnik Nove TV ugostitelj Jurica Protić.

Potvrdili su to i podatci porezne uprave - ugostitelji su na dan koncerta u metropoli izdali više od 480 tisuća računa. Naplatili su to gotovo 9 620.000 eura. To je čak 203 % više nego na isti dan u tjednu prije.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Neki od posjetitelja su ponijeli i svoje piće, dok drugima visoke cijene nisu smetale.

"Cijene na koncertu i na ovdje štandovima, šta ja znam, malo su velika, ali nemamo izbora“, komentirao je Ivan, iz Čapljine.



"Pivo je koliko, sedam eura? Pa i u Austriji je sada isto i to u normalnom kafiću“, dodao je Ivan koji je u Zagreb stigao, naravno, iz Austrije.

Mogli su se poslužiti i besplatnom vodom za piće. Da nije bilo tako - zarada je mogla biti i veća.

"Ugostiteljstvo je dakako profitiralo, vruć dan pa morate piti, manje se jelo, manje je bilo noćenja nego se očekivalo, tako da bih rekao u smislu ekonomskog učinka nije ostvario rezultat kakav se očekivao, ali opet dobro“, komentirao je ekonomski analitičar Damir Novotny.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Odlično su prošli i prodavači suvenira koji su gotovo rasprodali sve majice, po cijeni od 20 eura. Ugostitelji suglasni - neka je ovakvih događaja što više!

"Sad će se pokazati - nisu tu samo ugostitelji, tu je ekonomija grada, smještaj, cestarine, gorivo, svi na neki način profitiramo od toga. To vam je primjer Taylor Swift - gdje god dođe, BDP grada se diže 1.2 %“, dodao je Protić.

Još se čekaju i podatci o noćenjima. Do tada - i na adrese Thompsonovog tima u idućim danima i tjednima stići će niz računa.

"U Zagrebu bi taj dan bila angažirana policija i ovako i onako, međutim ovdje se radi o pojačanjima koje je dobila policija- Vjerojatno taj dio će se obračunati, postoji pravilnik u MUP-u, po kojem se to obračunava i tako će to biti i ovaj put“, rekao je ministar Davor Božinović

Račun će im ispostaviti i grad Zagreb, medicinske službe, ali i Crveni križ.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Nećemo se obogatiti. jednostavno sklopili smo suradnju da pokrijemo sve troškove koji su nastali, imali smo ekipe koje su dolazile iz cijele Hrvatske“, objasnio je Ante Mlinarić iz Hrvatskog Crvenog križa.

Koliki je ukupan trošak organizacije, pjevačev tim još ne zna. Samo od ulaznica, procjenjuje se, uprihodili su oko 16 milijuna eura. No nije to jedini izvor prihoda. Ranije su izjavili da su nakon cifre od 12 milijuna prestali zbrajati troškove.

Pojačano je u subotu sve provjeravao i državni inspektorat - na području cijelog Zagreba zabilježene su tek 22 povrede.