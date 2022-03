Ušli smo u ožujak, jedan od najpromjenjivijih mjeseci u godini kada je u pitanju vrijeme. Ipak, sunca je u ožujku sve više, oblaka sve manje, a i dani su osjetno dulji. Ožujak je uobičajeno i najvjetrovitiji mjesec u Hrvatskoj, i na moru i na kopnu.

U srijedu ujutro će u cijeloj zemlji biti sunčano, ali hladno. Temperatura će na kopnu iznositi od -8 do -3, a na obali oko tri stupnja. Vjetar će biti znatno slabiji nego posljednjih dana. Vremenska prognoza pokazuje da će na kopnu puhati sjeverozapadnjak, a na moru umjerena bura.

Popodne će u središnjoj Hrvatskoj dan biti sunčan, čak i pretežno vedar. Puhat će slab vjetar, a najviša temperatura iznosit će od sedam do devet stupnjeva, rekao je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Slično će biti i na istoku Hrvatske. Ondje će biti većinom sunčano, a samo će na istoku Baranje te u Srijemu biti umjerene naoblake. Puhat će slab sjeverozapadnjak, a temperatura će iznositi oko osam stupnjeva.

U Istri, na Kvarneru te u gorju vrijeme će biti pretežno sunčano. Iza 13 sati bit će oblačnije, no neće biti nikakve kiše. Bura će slabjeti i okretati na sjeverozapadni vjetar. Vrijeme će biti ugodnije nego posljednjih dana uz oko 10 stupnjeva na obali, a u gorju će temperatura iznositi do pet stupnjeva.

U Dalmaciji će sutra prevladavati vedro vrijeme. Još će biti malo bure i sjeverozapadnog vjetra koji će umjereno puhati. Temperatura će iznositi između devet i 12 stupnjeva.

Vrijeme ostatak tjedna

U četvrtak i petak u kopnenim krajevima vrijeme će biti pretežno sunčano sa slabim vjetrom. Jutra će biti hladna uz temperature od -5 do -3 stupnja, a dani relativno ugodni uz temperaturu od oko osam stupnjeva. U subotu će oblačnije i vjetrovitije, uz mogućnost za malo kiše i snijega.

Na moru će do vikenda biti sunčano uz hladna jutra i ugodna poslijepodneva s temperaturama do 12 stupnjeva. U petak će bura jačati pa će za vikend biti jaka do olujna, a tad će biti i nešto oblačnije uz povremenu kišu.

Inače, dugoročna prognoza za ovogodišnji ožujak ukazuje na iznadprosječno topao mjesec uz manje oborina od prosjeka. S time da je izraženija toplina izglednija u drugoj polovini mjeseca, dok će prva proći malo hladnije od prosjeka!

