Hoće li se rat preliti i na šira područja? Strašno zvuči Putinova poruka civilima da do ponoći napuste Kijev. U Dnevniku Nove TV gostovao je vojni analitičar Ivica Mandić s kojim je razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

Putin bombardira Kijev, civilima je poručio da napuste grad, što čeka Ukrajince idućih dana, pitala je reporterka Dnevnika Nove TV.

"Jedan od strateških učinaka koji je planiran jest izazvati kaos i napuštanje gradova od strane civila. Ova prijetnja ide u tom smjeru da se dolazi do kaosa i nereda u Ukrajini. Do sad to nije uspjelo, ne vjerujem da će i dalje", rekao je Mandić.

Rusi koriste i nedopušteno oružje, poput termobaričkih raketa, kazala je Tandara Knezović. Mandić dodaje kako Rusi koriste oružje koje nije baš precizno, a stvara velike civilne žrtve i štete na infrastrukturi.

"To je zabranjeno Ženevskim konvencijama, jer uzrokuje velike žrtve, to je nešto što je zločin par excellence", rekao je.

Putin cijelo vrijeme prijeti nuklearnim naoružanjem, je li on sposoban i stisnuti gumb, zanima reporterku.

"Po obavještajnim izvještajima iz Amerike ništa se nije promijenilo na terenu vezano za postrojbe koje upravljaju nuklearnim oružjima. Predsjednik bilo koje nuklearne sile ne može sam pritisnuti neko dugme i lansirati. Postoji lanac i procedura kako se lansira nuklearno oružje, oni koji trebaju lansirati imaju obvezu provjere takve vrste zapovjedi. Postoji li mogućnost opstrukcije u zapovjednom lancu? Apsolutno da", rekao je Mandić i podsjetio da se to dogodilo za vrijeme Hladnog rata kada ruski zapovjednik nije lansirao nuklearno oružje.

Vojni analitičar smatra da je prijetnja "obmana i blef par excellence".

Amerika je dosta dobro informirana, postoji li možda netko iz Putinova kruga tko je u dosluhu s njima, pitala je reporterka.

"Pet posto najtajnijih informacija izričito se može se dobiti da rabite ljudske izvore informacija. U pitanju je uži krug ljudi, očigledno je zbog točnih procjena da zapadne obavještajne službe imaju ljude blizu predsjednika Putina", kazao je Mandić.

Na pitanje je li ovo zapravo rat Amerike i Rusije vojni analitičar odgovara: "Još više, to je posve novo geopolitičko preslagivanje. Gledamo sukob vrijednosti u ljudskoj civilizaciji. Amerika je najmoćniji igrač Zapada, ali radi se o civilizacijskom sukobu. Rat ne možete dobiti vojskom, rat je civilizacijska pobjeda ili poraz. Ako misli da će dobiti rat vojskom u velikoj je zabludi, to još nitko nije uspio pa neće ni on."

Da Putin pogodi neku od članica NATO-a, kako bi završio, zanimalo je reporterku, a vojni analitičar kaže kako stratezi ne vole brojeve jer mogu pokazati nešto što nije točno.

"Kvalitativni odnos snaga je na strani Zapada da je moguće i to da je jedan od taktičkih razloga zašto se sad krenulo u rat", kaže analitičar i dodaje kako se ratovi rade radi reklame vlastitog oružja te ističe kako od 1945. istočno oružje nije pobjedilo zapadno. Putinu su uvedene sankcije i Zapad je u velikoj tehnološkoj prednosti.

Je li Putin namjerno sve inscenirao sada baš na kraju pandemije kada su svi iscrpljeni, pitala je Tandara Knezović. Mandić kaže kako to taktički može biti dobar trenutak, ali strateški baš i nije.

