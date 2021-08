Vikend je počeo uz vedro vrijeme. Noćna temperatura na kopnu je bila ugodna, a na obali i otocima se uglavnom zadržala iznad 20 stupnjeva. Dnevnih 30 ili koji stupanj više možemo očekivati i u nedjelju, a vremenska prognoza pokazuje da nova promjena i osvježenje stiže u ponedjeljak.

Nedjeljno jutro će u većini predjela proći biti bez oblaka. Na kopnu će većinom puhati slab vjetar, uz obalu će puhati slaba do umjerena bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Vremenska prognoza pokazuje da će najniža temperatura u gorju iznositi od 11 do 14, a u nizinama od 14 do 17. Na moru će i dalje vrijeme biti toplo uz temperature između 19 i 24 stupnja.

U središnjoj Hrvatskoj će vrijeme tijekom ostatka dana biti pretežno sunčano, ali ponegdje može biti umjerene naoblake. U najtoplijem dijelu dana temperatura će iznositi između 29 i 33 stupnja.

U Slavoniji i Baranji bit će pretežno sunčano i vruće. Ponegdje može biti malo više oblaka, ali uz slab vjetar, temperatura će dosezati do 33 stupnja.

U gorju i na sjevernom Jadranu bit će obilja sunca i povremene umjerene naoblake. Bura će okrenuti na slab vjetar južnih i zapadnih smjerova. Temperatura će na moru iznositi između 30 i 33, a u gorju od 28 do 31 stupnja.

U Dalmaciji će biti sunčano i vruće uz temperature do 34 stupnja. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.

More je na svim postajama toplo ili vrlo toplo te se mjeri temperatura između 23 i 27 stupnjeva. Vedar dan prema kraju kolovoza znači da će i UV indeks biti visok u cijeloj zemlji, a s obzirom i na vrućinu, preporuča se izbjegavati izlaganje suncu sredinom dana.

U ponedjeljak kopnenim krajevima stiže promjena u obliku jačeg naoblačenja s kišom i pljuskovima. U utorak i srijedu bit će promjenljivo oblačno, povremeno s kišom. Vjetar će okrenuti na sjeverne smjerove. Jutarnja temperatura iznosit će od 12 do 17, a najviša dnevna između 23 i 28 stupnjeva.

U ponedjeljak na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana stiže naoblačenje s kišom i pljuskovima, dok će na jugu biti djelomice sunčano i uglavnom suho. U utorak tek ponegdje postoji mogućnost za malo kiše. U srijedu će u Dalmaciji vrijeme biti promjenljivo, ponegdje s kišom i pljuskovima, dok će na sjevernom dijelu biti pretežno sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura.

