Ostatak tjedna obilježit će kiša, ali i topliji dani vikenda. Sve ono što smo propustili u studenom, a trebali smo imati, čeka nas u prvoj dekadi prosinca.

Oblaci i kiša već su zamijenili stabilno, suho i na moru sunčano vrijeme. Oborina će biti lokalno obilna i u danima koji slijede, naime u idućih desetak dana stiže nam ciklona za ciklonom, bit će i dosta vjetrovito, promjenjivo, kišno, a za vikend i osjetno toplije. Na kopnu nakon hladnoće i snijega, temperatura bi mogla rasti do 15 stupnjeva.



Takvo vrijeme posljedica je daljnjeg pritjecanja vlažnog i nestabilnog pa i toplijeg zraka u južnoj i jugozapadnoj struji - tek što se jedan sustav pomakne dalje na istok, sa zapada će nam se pripremati novi.



U središnjoj Hrvatskoj umjereno oblačno, bez vjetra i hladno, uz temperaturu oko 2, 3 stupnja. U Slavoniji će biti nešto više sunca, puhat će jugoistočnjak uz koji će biti i toplije nego na zapadu. Očekuje se između 5 i 9 stupnjeva.



Na sjevernom Jadranu pojačat će jugo, a s jugom će prema kraju dana biti i sve više oblaka pa je mjestimice moguće malo kiše. U gorju će u petak biti umjereno do pretežno oblačno, poslijepodne većinom bez oborina. Krajem dana i u Lici će biti južine. Najviša dnevna temperatura, u gorju do 3, a na sjevernom Jadranu između 9 i 13 stupnjeva.



U Dalmaciji promjenjivije i kišovitije i poslijepodne, osobito na jugu. Južina će tek prolazno oslabjeti. Vrlo brzo jugo će postati ponovno jako. Prvo na sjeveru Dalmacije. Uz južinu će biti i relativno toplo, odnosno neće biti hladno, očekuje se i 15-ak stupnjeva na većem dijelu dalmatinske obale.

Blizu 15, ili barem preko 10 ovog vikenda bit će i u kopnenom dijelu zemlje. Pravi kontrast dosadašnjoj hladnoći. Uz južinu, nebo promjenjivo oblačno, a u nedjelju i ponedjeljak ponovno će biti šansi za kišu. Uglavnom ne obilnu kako se očekuje na Jadranu i u predjelima uz Jadran.



Na moru će za vikend uz jugo u jačanju opet biti nestabilnije, po malo kiše vjerojatno svaki dan, a u nedjelju bi lokalno mogla biti i obilnija. Jugo će na mahove upravo u nedjelju biti i orkansko što znači velike poteškoće u pomorskom prometu. Temperatura, na moru za vikend i početkom idućeg tjedna oko 15, 16 stupnjeva, čak i više. Neće biti hladno, ali ovaj put ni jako sunčano.

