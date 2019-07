Nakon promjene vremena popraćene grmljavinskim nevremenom i mjestimičnim poplavama i pijavicama slijedi smirivanje i proces razvedravanja.

Nevrijeme koje je zahvatilo cijelu Hrvatsku te bilo najizraženije na Jadranu uz obilnu kišu, grmljavinu, pijavice, plime na moru i jako jugo, došlo je do svoga kraja.

Količine kiše još se zbrajaju, a lokalno je bilo i 50-ak litara, no sada nas čeka mirnije vrijeme. Upozorenja za veći dio zemlje više nema, osim za Dalmaciju gdje još nije isključena mogućnost nevremena.

Iako je još uvijek promjenjivo oblačno, rijetko uz nešto sunca, a češće uz mogućnost za malo kiše ili pljusak, očekuje nas potpuno razvedravanje.

Puhat će slab do umjeren sjeverac, a na Jadranu mjestimice bura, dok će u Dalmaciji još biti i umjerenog juga. Vjetar će kasnije brzo okrenuti na sjeverozapadni.

Prema kraju dana kiša će biti sve rijeđa, no tijekom dana može biti pljuskova. Puhat će slab do umjeren sjeverac, a najvša dnevna temperatura bit će većinom 25 do 28 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji vrijeme će biti većinom promjenjivo uz malo kiše ili pokoji pljusak. Temperatura će se, također, kretati od 25 do 28 stupnjeva Celzijevih.

Na sjevernom Jadranu poslijepodne će obilježiti pojava sunca, a pljuskovi su mogući uglavnom u Istri. U gorju će biti promjenjivije, uz malo kiše, navečer sve rijeđe. Mjerit će se oko 25 stupnjeva, na sjevernom Jadranu ponegdje i 30 Celzijevih stupnjeva. Veći dio poslijepodneva puhat će sjeverozapadnjak.

I u Dalmaciji će više sunca biti poslijepodne, kad će mogućnost za pljuskove i grmljavinu ostati još samo u zaleđu. Zapuhat će sjeverozapadnjak, a temperatura će biti uglavnom između 27 i 29 stupnjeva Celzijevih.

Sredina tjedna donosi nam sunčano vrijeme. U ponedjeljak bi tek rijetko moglo biti pokojeg lokalnog pljuska u unutrašnjosti. Temperatura će ponovno rasti pa će od srijede u mnogim krajevima opet biti vruće.

Na Jadranu će u nastavku tjedna većinom prevladavati sunčano, pa i vruće vrijeme. Ujutro će puhati bura, a poslijepodne sjeverozapadnjak. Kako tjedan bude odmicao, i na moru će temperatura rasti, baš kako i priliči kraju srpnja i početku kolovoza.

