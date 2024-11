Poznati meteorolog razbio mit o najhladnijoj zimi u 65 godina: Evo što nas zapravo čeka i kad će biti najgore

Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić najavljuje da, poput Europe, snijeg stiže i u Hrvatsku, no ne i u sve dijelove zemlje.

"Ponajprije će ga biti na planinama iznad 500 metara, i to već u srijedu poslijepodne, a onda će u petak padati i u nekim nižim predjelima. Vikić-Topić naglašava kako ne očekuje da će se snijeg dugo zadržavati na tlu niti stvarati neki značajniji pokrivač. "U većini nizinskih krajeva to će više biti dekorativno", dodaje.

Nikola Vikić-Topić gost Dnevnika Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

Najviše snijega bit će u Gorskom kotaru i Lici, između 15 i 30 centimetara, napominje meteorolog. U Slavoniji će pasti od 2 do 10 centimetra, a najmanje u središnjoj Hrvatskoj, od nula do 5 centimetara. Neka će mjesta i ovdje ostati potpuno bez snijega. Vikić-Topić napominje da je prognoza snijega uvijek pomalo varljiva stvar, mijenja se iz dana u dan.

"Treba uračunati kakav će snijeg padati, suh ili mokar, pa onda temperaturu zraka, od tla do dva do tri kilometara visine. I na kraju krajeva treba uzeti u obzir i temperaturu tla kako bismo procijenili koliko će se snijeg topiti", istaknuo je.

Visina snijega u Hrvatskoj Foto: DNEVNIK.hr

Što se tiče najvećih hrvatskih gradova, u Zagrebu se ne očekuje puno snijega. "Vjerojatno će padati u petak, ali ne vjerujem da će se zadržati. Zagreb je velik grad i on je takozvani toplinski otok, pa je temperatura uvijek dva do tri stupnja viša nego u okolici", napominje Vikić-Topić i dodaje kako je temperatura tla trenutačno dosta visoka, oko pet stupnjeva, pa će se i ono što padne odmah topiti. "Medvednica je već druga priča, ondje bi moglo pasti više od 15 centimetara."

"Osijek s druge strane izgleda povoljnije za snježni pokrivač. Ondje će vjerojatno više i jače padati, pa će se lakše primati. Moglo bi se skupiti nekih pet centimetara, iako i ovdje je tlo toplo pa ne mislim da će se dugo zadržati."

Najhladnija ili najtoplija zima u 65 godina?

Vikić-Topić kaže da ne vjeruje u nagađanja da je pred nama najhladnija zima u posljednjih 65 godina. "Štoviše, rekao bih da je pred nama većinom blaga zima uz nekoliko prodora hladnoće, i to najizglednije u siječnju. Koliko mi je poznato, ta informacija o najhladnijoj zimi u posljednjih 65 godina potekla je s jedne talijanske internetske stranice koja okuplja zaljubljenike u meteorologiju. Znači, to nije ničija službena prognoza", naglašava.

"Rekao bih, u šali, da je veća vjerojatnost da će ovo biti najhladnija zima u sljedećih 65 godina zbog klimatskih promjena. Makar ni to baš nije sasvim točno jer znamo da klimatske promjene i globalno zatopljenje ne znače da će svaka sljedeća godina biti toplija od prethodne, postoji varijabilnost u tom zagrijavanju", objasnio je meteorolog. "I dalje su moguće hladne zime, samo će one biti rjeđe. Ne bih rekao da će to biti ova zima", zaključio je.

