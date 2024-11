Stigao je snijeg, ali uskoro dolazi nova promjena: Meteorolog otkrio što nas čeka do kraja tjedna

Prodor hladnog oceanskog zraka u četvrtak će se brzo premještati prema Egejskom moru, a iznad Hrvatske će nakratko ojačati greben anticiklone pa će prolazno doći do smirivanja vremena. No, jaka visinska struja, već potkraj sutrašnjeg dana i u petak, donijeti će još izraženiji prodor hladnog oceanskog zraka, u vremenskog prognozi Dnevnika Nove TV najavio je meteorolog Ivan Čačić.

U četvrtak ujutro i prijepodne u većini će krajeva biti pretežno sunčano. Jedino još na istoku može biti ponekog pljuska kiše ili snijega. Vjetar će biti slab do umjeren, a uz obalu će puhati bura. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od -4 do 1, na Jadranu od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj vrijeme će biti pretežno sunčano. Zatim će sa zapada biti sve oblačnije pa će navečer i osobito u noći na petak biti kiše, a u gorju susnježice i snijega. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, navečer ponegdje i jak. Najviša temperatura kretat će se od 6 do 9 stupnjeva.

U istočnim predjelima vrijeme će biti barem djelomice sunčano, a navečer će doći do novog naoblačenja. Zapuhat će umjeren, a navečer ponegdje i jak jugoistočnjak, a poslijepodne će temperatura biti oko 8 ili 9 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorskom području poslijepodne će doći do porasta naoblake, a navečer će mjestimice biti kiše, u višem gorju susnježice i snijega. U gorju će jačati jugozapadnjak pa će navečer u višim predjelima biti i jak s olujnim udarima. Na Jadranu će zapuhati vjetar s juga i jugozapada, a navečer će jačati na jak i olujan. Najviša temperatura iznosit će od 4 do 7, na Jadranu od 9 do 14 stupnjeva.

U Dalmaciji će poslijepodne doći do postupnog porasta naoblake pa će navečer i u noći na petak biti kiše i grmljavinskih pljuskova. Navečer će zapuhati južni vjetar i jugo koji će brzo jačati na jako i olujno. Temperatura će iznositi od 10 do 15 stupnjeva.

Vrijeme tijekom narednih dana

U petak će u unutrašnjosti povremeno biti kiše, koja može biti i obilna, a u gorju će biti i susnježice i snijega, koji je mjestimice moguć i u nizinama. Za vikend će biti pretežno sunčano. U petak će najprije puhati umjeren do jak jugozapadnjak, a zatim će uz osjetan pad temperature zapuhati sjeverac i sjeveroistočnjak koji će prolazno na udare biti i olujan. Za vikend će vjetar posvuda oslabjeti, a dnevna temperatura će postupno rasti, dok će jutro za vikend biti hladno.

U petak će na Jadranu povremeno lokalno biti kiše, ponegdje i obilne uz izražene pljuskove i grmljavinu, Puhat će jak i olujan jugozapadnjak i jugo koji će u okretati na sjeverozapadnjak i buru. Za vikend će vjetar oslabjeti i bit će većinom sunčano. Temperatura će u petak biti u zamjetnom padu, a zatim u postupnom blagom porastu

U petak će, dakle, biti vrlo vjetrovito i hladno, ponegdje uz obilne oborine te snijegom mjestimice i u nizinama. Za vikend će doći do razvedravanja uz umjeren porast dnevne temperature.

