Trijumf međimurske popevke u Beču

Svečani koncert posvećen međimurskoj popevki, koju je svojim glasom oplemenila sopranistica Marija Vidović, ispunio je do posljednjeg mjesta slavnu Zlatnu dvoranu bečkog Musikvereina u subotu, 8. studenoga. Uz nju su nastupili Dubrovački simfonijski orkestar i poseban gost Vlatko Stefanovski, donoseći publici izniman doživljaj međimurske glazbene baštine.

Koncert u Beču, koji je organizirala Turistička zajednica Međimurske županije uz veliku pomoć Hrvatskog veleposlanstva u Austriji, predstavljao je veličanstvenu završnicu obilježavanja stote obljetnice Dubrovačkog simfonijskog orkestra, a završio je desetominutnim ovacijama oduševljene publike.

Pr (Foto: Nikola Zoko)

Dubrovački simfoničari, pod sigurnim i nadahnutim ravnanjem maestra Ivana Huta i sopranistica Vidović melankoličnu su međimursku popevku, uvrštenu 2018. godine na Reprezentativan popis nematerijalne baštine čovječanstva (UNESCO), međunarodnoj publici predstavili na doista osebujan način.

Pr (Foto: Nikola Zoko)

Vidović je svojom čistom, toplom i lirskom linijom glasa, uz skladnu i podatnu pratnju orkestra publici prenijela emotivnu punoću popevke – njezinu tugu i blagost, ali i ponos i snagu koja u njoj živi.

Posebno snažan trenutak večeri izazvao je nastup Vlaka Stefanovskog, jednog od najutjecajnijih gitarista regije, čiji je umjetnički rukopis ostao trajno upisan u povijest rock scene.

Pr (Foto: Nikola Zoko)

Kombinacija orkestralne punoće, vokalne elegancije i prepoznatljive gitarske ekspresije Vlatka Stefanovskog stvorila je iznimno sugestivnu i jedinstvenu zvučnu sliku.

Uz tradicijske napjeve, Marija Vidović izvela je i autorske skladbe s albuma Međimurje moj dragi je dom, u aranžmanima Alexa Pashkova, dok je orkestar program obogatio djelima Johanna Straussa mlađeg te skladbama dubrovačkog skladatelja Luka Sorkočevića.

Pr (Foto: Nikola Zoko)

Koncert u Musikvereinu još je jednom potvrdio kako međimurska popevka, u umjetnički nadahnutim izvedbama, ima snagu povezivati publiku različitih kultura – emotivno, estetski i univerzalno.

Međimurski župan Matija Posavec poslije dvoiposatnog koncerta je rekao: „Ovaj koncert nije samo glazbeni događaj, nego potvrda da naše Međimurje ima priču, emociju i vrijednost koju prepoznaje cijeli svijet. Međimurska popevka je duboko u identitetu našeg naroda, a izvedena u Zlatnoj dvorani Musikvereina postala je most koji povezuje našu tradiciju s međunarodnom publikom. Ponosni smo na umjetnike koji su to predstavili s toliko dostojanstva i emocije.“.

Pr (Foto: Nikola Zoko)

Rudi Grula, direktor Turističke zajednice Međimurske županije nije skrivao ponos na veliki uspjeh koncerta međimurske popevke u Zlatnoj dvorani Musikvereina.

„Ovim koncertom pokazali smo da kulturna baština može biti snažan i prepoznatljiv turistički identitet. Publika u Beču reagirala je iznimno emotivno, što nam potvrđuje da autentična priča, kada je ispričana kvalitetno i profesionalno, nalazi put do ljudi. Ovo je važan iskorak u međunarodnoj promociji Međimurja i hrvatske kulture“.

Pr (Foto: PR)