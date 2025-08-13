Tražite više posla? Otkrijte kako doći do novih klijenata i većih projekata!

Iako se čini da je danas teško pronaći dobre majstore, stvarnost je da se i majstori suočavaju s izazovima. Velika konkurencija, neozbiljni klijenti koji ni sami ne znaju što žele, samo su neki od problema s kojima se susrećete.

Ako i vi želite doći do više klijenata i većih projekata, važno je biti prisutan tamo gdje vas traže. A ljudi danas majstore najviše traže putem interneta.

Jedno od mjesta gdje će vas klijenti lako pronaći jest platforma Emajstor. U pitanju je vodeća građevinska platforma u Hrvatskoj koja godinama uspješno povezuje majstore sa svima onima kojima su njihove usluge potrebne. Do sada je na platformi Emajstor registrirano preko 14.000 hrvatskih tvrtki, obrtnika i majstora u preko 200 kategorija.

„Na platformi Emajstor korisnici upisuju što im treba, a sustav ih povezuje s majstorima u njihovoj blizini.“

Majstorima registriranim na platformi Emajstor redovito stižu ponude, odnosno upiti za posao, a na njima je samo da odaberu projekte koji im odgovaraju i dogovore detalje suradnje s klijentom. Nakon obavljenog posla, naručitelji radova mogu ostaviti recenziju te time omogućiti dobrim majstorima da se istaknu među konkurencijom i osiguraju više poslova u budućnosti. Dobro je poznato da je dobra recenzija najbolja reklama.

Ako ste majstor, u nastavku saznajte kako vas može kontaktirati što više ljudi i kako možete dobiti što više ponuda:

Kako kao električar do novog posla?

Ako ste električar koji je u potrazi za novim klijentima, na platformi Emajstor možete se registrirati i dobivati konkretne upite za posao od ljudi u svojoj okolini.

Postoji nekoliko smjernica za dobivanje više upita: jasno navedite koje usluge nudite - od sitnih popravaka do kompletnog razvođenja instalacija. Ažurirajte svoj profil na platformi Emajstor i dodajte što više informacija. Kada vam stigne upit od klijenata, odgovorite što prije. Naime, u većini slučajeva, a posebno kad su kvarovi na elektroinstalacijama u pitanju, klijentima je električar potreban odmah. Brza reakcija ostavit će dobar dojam, ali i donijeti prednost u odnosu na konkurenciju.

Kako kao fasader do novog posla?

Na platformi Emajstor postoji kategorija za fasadere gdje se možete registrirati i redovito dobivati upite za nove projekte, bilo da je riječ o obiteljskim kućama ili višekatnicama.

Fasaderski radovi spadaju u veće, skuplje investicije. Stoga su klijenti, u većini slučajeva, izuzetno probirljivi i žele znati koliko iskustva fasaderi imaju.

„Pokažite klijentima kako radite. Na profilu objavite kvalitetne fotografije prethodnih radova.“

Ne zaboravite ubaciti fotografije prethodnih radova i napisati kratak opis prijašnjih projekata. Klijentima je bitno vidjeti kako radite i da ste pouzdani. Na svom Emajstor profilu navedite koje vrste fasada nudite, posjedujete li skelu ili ne, imate li iskustva s višekatnicama i slične informacije.

Kako kao vodoinstalater do novog posla?

Na platformi Emajstor mjesečno se ostavi ogroman broj upita za vodoinstalaterske radove, a kada se registrirate, ti će upiti stizati i vama u vašu elektroničku poštu.

Vodoinstalateri su majstori koji ljudima mogu zatrebati 24/7, svaki dan u godini. Stoga je bitno da na svom profilu navedete radite li hitne intervencije poput zamjene cijevi ili odštopavanja odvoda, radite li montažu sanitarija, ugradnju bojlera. Ljudima je vodoinstalater često potreban "odmah". Brzina je kod vodoinstalaterskih radova najveća prednost.

Ako ste susretljivi u komunikaciji, imat ćete veću prednost u odnosu na konkurente.

Kako kao soboslikar do novog posla?

Ako ste soboslikar i želite više angažmana, možete se registrirati na platformi Emajstor, popuniti profil i dobivati upite za bojenje od ljudi iz vašeg mjesta i okolice.

Baš kao i u slučaju fasada, ljudima je važno vidjeti kako radite. Na svom profilu postavite slike prije i poslije bojenja. Navedite nudite li i uslugu gletanja, imate li iskustva u dekorativnim tehnikama, čistite li prostor nakon radova i radite li zaštitu podova i namještaja prije bojenja. Klijentima je važno znati što mogu očekivati, koliko ste uredni i pedantni.

I ne zaboravite: zadovoljan klijent je najbolja preporuka. Poslije završenog posla, zamolite klijenta da vas ocijeni preko platforme

Kako kao keramičar do novog posla?

Na platformi Emajstor postoji kategorija za keramičare gdje se možete registrirati i povezati s klijentima kojima su potrebni keramičarski radovi poput postavljanja pločica.

Keramičari su među najtraženijim majstorima, ali je konkurencija velika. Na svom Emajstor profilu objavite fotografije prethodnih radova, ali sa što više različitih površina - u kuhinji, kupaonici, vanjskih pločica na terasama. Također, potrudite se pokazati postavljanje pločica velikih formata ili mozaika, ako ste imali takve projekte.

Kvalitetan profil znači više upita. Također, bitno je da budete konkretni: recite točnu cijenu, u komunikaciji navedite kada možete početi i koliko će trajati radovi. Klijentima je bitno znati vremenski okvir jer poslije keramičara, u većini slučajeva, na teren dolaze drugi majstori.

Kako kao stolar do novog posla?

I stolari se mogu registrirati na platformi Emajstor, napraviti svoj profil i dobivati konkretne upite od klijenata koji traže izradu namještaja po mjeri ili druge stolarske usluge.

Premda stolari često dobivaju poslove po preporuci, uz dobro uređen profil mogu ih dobivati još više. Na profilu je najbolje napisati koje materijale koristite i koliko u prosjeku traje izrada. Navedite uzimate li mjere na terenu te radite li transport i montažu. Ljudi vole kada sve usluge mogu dobiti na jednom mjestu.

Više od 200 kategorija građevinskih radova

Na platformi Emajstor ne traže se samo električari, fasaderi, vodoinstalateri, soboslikari, keramičari i stolari. Ovdje nove poslove uspješno pronalaze i majstori za krovove, grijanje, klima uređaje, stolariju, tesari, bravari, gipskartonski radovi i majstori iz čak 200 kategorija.

Kojim god građevinskim poslom da se bavite, dovoljno je da se registrirate u svojoj kategoriji i upiti od klijenata će početi stizati.

Danas više ne morate čekati da vas netko preporuči. Uz pomoć digitalne platforme Emajstor, ljudi izravno dolaze do vas.