Puljić o šokantnim odnosima saveznika: "Ovo Rusija priželjkuje, a Trump je nepredvidiv..."

Čelnici Europske unije sastaju se na izvanrednom samitu za tri dana. Razmatraju odgovor na carine koje je američki predsjednik Donald Trump najavio zemljama koje se protive njegovim planovima pripojenja Grenlanda.

Za Dnevnik Nove TV je situaciju komentirao dopisnik Ivica Puljić.

Ivica Puljić - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Kako kaže Puljić, ako se pitaju američki građani, Trump nema potporu za eskalaciju i nastavak dizanja tenzija prema Europi.

"Njihovo neodobravanje se kreće od 75 do 80 posto. Međutim, republikanci općenito većinski podržavaju Trumpovu vanjsku politiku, a demokrati, neovisni, apsolutno ne. Ali, oni ne odlučuju. Ljudi koji bi se učinkovito mogli suprostaviti eventualnoj vojnoj okupaciji Grenlanda sjede u Kongresu uplašeni, pitajući se kako će proći na kongresnim izborima u studenom. Ima, doduše, nekoliko glasova i među republikanskim zakonodavcima koji više izražavaju nezadovoljstvo nego što, recimo, otvoreno kritiziraju Trumpove poteze prema Grenlandu. Pentagon u State Departmentu - ima dosta nezadovoljnih, ali šute, jer bi mogli ostati bez posla preko noći", rekao je.

Ivica Puljić - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

Puljić naglašava da Trump namjerno stvara kaos kako bi dobio više od onog što želi. "On u potpunosti obrće stvari i optužuje Dansku da je ona tome uzrok, što naravno nije istina. Ovo je jedinstvena situacija koju Rusija i priželjkuje. Rusija likuje i otvoreno kaže da treba Amerika uzeti Grenland, kao što oni trebaju uzeti Ukrajinu", upozorio je.

Američki predsjednik stiže u Davos, a onda u četvrtak slijedi izvanredni samit Europskog vijeća. U međuvremenu, Europa Americi prijeti i trgovinskom bazukom.

Na pitanje koje bi poteze SAD sada mogao povući, Puljić odgovara da iako je Amerika nekad bila zaštitnik svjetskog poretka, koji nije bio savršen, ali koji ne bi dopustio novi svjetski rat - stvari se mijenjaju.

Ivica Puljić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Trump sada uvodi novi svjetski poredak u kojem bi Amerika, Rusija i Kina trebale upravljati svaka svojim dvorištem. Američka politika, barem u ovom trenutku, ne vodi ka izolaciji. Ona vodi do američke moći unutar zapadne hemisfere. Bolje je opisati kao, recimo, antiuniverzalističku, kao formalistički nacionalizam koji odbacuje teret globalnog upravljanja dok se žestoko drži regionalne nadmoći", poručio je.

Trump je ranije ustvrdio da postoji mogućnost vojne akcije na Grenlandu. "Svi znamo koliko je Trump nepredvidljiv. Često svoje osobne poglede, frustracije ili nezadovoljstva projicira na vanjsku politiku ili prijetnje drugim zemljama. Trump želi povećati američki teritorij, želi da to bude njegova ostavšina, a Grenland je, po njegovim kriterijima, idealan za to", objasnio je Puljić.

Ivica Puljić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Kako kaže, Trump također pokušava zamijeniti NATO i UN Mirovovnim odborom za Gazu. Objašnjava da kako bi postali član Odbora, potrebno je svake tri godine platiti milijardu dolara, a za donošenje odluka potrebna je suglasnost predsjednika - čiju ulogu igra Trump.

"Amerika nudi stalno članstvo partnerskim zemljama, koje pokazuju duboku predanost miru, sigurnosti i prosperitetu, rekla je Bijela kuća koja je poslala poziv najmanje 60 zemalja, među kojima je i Rusija. Vjerojatno ćemo više o ovome saznati na forumu u Davosu", nadodao je.

"Da okončam ovo pitanje - govori li više itko o Epsteinovim dokumentima?", zaključio je Puljić.

