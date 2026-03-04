Užas u Južnoj Koreji: Beba rođena živa i stavljena u zamrzivač, osuđeni majka i liječnici

Žena, liječnik i ravnatelj bolnice iz Južne Koreje osuđeni su zbog ubojstva novorođene bebe 2019. godine. Žena u dvadesetim godinama pokušala je prekinuti trudnoću u 36 tjednu, ali kasnije se saznalo da je dijete umrlo tek nakon rođenja. Južna Koreja u vrijeme kad se zločin dogodio nije imala zakon koji regulira pobačaj.

Liječnik i ravnatelj bolnice osuđeni su na četiri i šest godina zatvora, a žena na uvjetnu kaznu od tri godine, piše BBC. Ovo je prvo suđenje u Južnoj Koreji protiv žene koja je tražila prekid trudnoće u kasnom stadiju, kao i protiv liječnika.

Beba je rođena živa carskim rezom i nakon rođenja stavljena u zamrzivač gdje je i umrla. Mlada majka je tvrdila da nije znala da će ravnatelj i liječnik napraviti taj grozan zločin.

Nakon što je dijete preminulo, osoblje bolnice je krivotvorilo medicinsku dokumentaciju majke kako bi izgledalo kao da je rodila mrtvorođenče. Za vrijeme suđenja liječnik i ravnatelj su priznali krivnju te su odmah privedeni.

Odvjetnik optužene tvrdio je da ona nije znala da će dijete biti ubijeno nakon rođenja, a da je za trudnoću saznala tek u sedmom mjesecu. Prekid trudnoće je tražila zbog loše financijske situacije i zbog straha da će se dijete roditi s oštećenjima jer je za vrijeme trudnoće pušila i pila.

Tijekom suđenja je utvrđeno kako je žena znala da je beba rođena živa i zdrava, ali u obzir se uzela činjenica zakoni o pobačaju u Južnoj Koreji tada nisu bili regulirani i zbog toga nije imala drugi tip podrške.

Zabrana pobačaja ukinuta je 2019. godine, a 2020. godine je izrađen zakon kojim se ženama dopušta pobačaj do 14. tjedna, a samo u posebnim situacijama kao što su zdravstveni razlozi ili ako je trudnoća posljedica silovanja onda i do 24. tjedna. Međutim, taj zakon je naišao na zastoj zbog protivljenja konzervativnih zastupnika iz vjerskih razloga. Tek 2021. godine zemlja je regulirala zakon o pobačaju.