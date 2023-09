Osveta zbog građevinske dozvole: Izradio skulpturu vijećnika s isplaženim jezikom i postavio je na krov

Michael Thomas (71) naljutio se nakon što su čelnici gradskog vijeća Trowbridgea u Wiltshireu odbili njegov plan da staru pizzeriju pretvori u kuću na tri kata sa sedam spavaćih soba.

Vijećnik Stewart Palmen zaustavio je projekt, što je izazvalo bijes Michaela Thomasa koji je planirao preurediti imanje.

Ljut zbog odluke vijeća, Thomas je izgleda tražio osvetu postavljajući kamenu figuru vijećnika Palmena, s naočalama i isplaženog jezika, na svoj krov kako bi je mogao vidjeti cijeli grad.

61-godišnji Palmen kaže da je bio "polaskan" gargojlom koji se prošlog tjedna pojavio na zgradi.

"Bilo je vrlo zabavno. Upravo je počeo graditi bez dozvole. Prijavio sam ga i na kraju je on podnio zahtjev, koji je odbijen. On je to shvatio prilično osobno. Čini se da mi se želio osvetiti, ali meni se jako sviđa gargojl i volio bih da ostane. Nemam problem s tim, ali postoji ozbiljna strana toga, postoji sudski datum kada mora vratiti zgradu u stanje u kakvom je bila."

Thomas je, nakon što mu je vijeće odbilo zahtjev da staru pizzeriju pretvori u trokatnicu, nastavio građevinske radove te se našao u središtu pravnog postupka Vijeća Wiltshirea. Prepucavanja na relaciji Vijeće - Thomas traje od 2020., a graditeljeva odmazda započela je u svibnju kada je izvjesio transparent na skele oko imanja.

"Oni ne slijede pravila, izmišljaju ih u hodu. Ako službenici općine ne poštuju pravila, zašto bih ja? Nastavit ću graditi protiv njihovog naloga i dopustiti im da me izvedu pred sud. Ne bojim se zatvora, bio sam već dva puta u zatvoru i rečeno mi je da ovih dana imaju toalete i televizore pa ne mislim da će to biti teškoća", ljutito je poručio.