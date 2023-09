Sramotni plakati osvanuli u kanadskim gradovima: "Tražite li mjesto gdje se djeca mogu igrati s drugima koji izgledaju kao oni?"

U metrou u kanadskom Vancouveru osvanuli su plakati za grupu "samo za bijelce" namijenjenu majkama i djeci. Vlasti su oglas opisale kao "gnusno smeće".

U nedjelju su se pojavile objave na društvenim mrežama o grupi "Mame i djeca - samo za bijelce" namijenjenoj obiteljima europskog podrijetla, a mnogi su plakate osudili kao rasističke.

Dužnosnici susjednog grada Port Coquitlama rekli su da su upozoreni na plakate tijekom vikenda i uputili su službenike da ih potraže i uklone.

"Čim smo upozoreni, policijski službenici odmah su pretražili područje i sva autobusna stajališta, ali nije bilo plakata. Možda ih je uklonio netko drugi", stoji u izjavi gradonačelnika Brada Westa. koji je osudio plakate i rekao da to "smeće nije dobrodošlo u našoj zajednici, niti bilo gdje drugdje".

Plakati (Foto: x/Doug Aoki)

Znakovi reklamiraju grupu za igru ​​namijenjenu majkama i djeci koji se žele pridružiti drugim ponosnim roditeljima europske djece "dok stvaraju atmosferu u kojoj se djeca osjećaju kao da pripadaju".

Podaci za kontakt na dnu plakata odnose se na grupu "Roditelji i djeca iz tri bijela grada", a ondosi se na vancouverske općine Coquitlam, Port Coquitlam i Port Moody.

Port Coquitlam je u svom priopćenju rekao da su obavijesti rasističke jer "eksplicitno isključuju" određene skupine na temelju njihove rase i da im nije mjesto u gradu.

U izjavi se kaže da grad potiče prostore koji uključuju svu djecu, bez obzira na njihovo podrijetlo.

"Coquitlam potiče inicijative koje promiču jedinstvo, razumijevanje i uvažavanje razlika koje čine našu zajednicu inkluzivnom", rečeno je, dodajući da će svi plakati u gradu biti uklonjeni.

Podaci iz popisa stanovništva Kanadskog zavoda za statistiku iz 2021. govore da Coquitlam ima gotovo 150.000 stanovnika, a Port Coquitlam 62.000 stanovnika, oba s desecima etničkih skupina.

CBC News kontaktirao je organizatore grupe putem adrese e-pošte navedene na natpisu, ali još nije dobio odgovor.

U aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, stranica grupe ima više od 200 pretplatnika.

Steve September, izvršni predsjednik i direktor Antirasističke koalicije Vancouver, rekao je da bi grupa samo za bijelce samo učila djecu o isključenosti.

These posters are appearing all over Metro Vancouver right now. Racist "whites-only" groups for parents who don't want their kids to experience the horrors of diversity.



