VIDEO Šokantan trenutak kada lav napada cirkuskog krotitelja, a publika vrišti

Šokantan video prikazuje opasan sukob između dva lava i njihova krotitelja u cirkusu u gradu Dongning u sjevernoj Kini tijekom prošlotjedne predstave. Muški lav napao je i skočio na muškarca tijekom predstave, dok je lavica stajala po strani.

Kada su dva lava puštena, prvo je izašao mužjak lava i kružio oko ženke lavice. U jednom trenutku čuvar je morao intervenirati štapom kako bi ih razdvojio.

Mužjak lava tada se okomio na krotitelja, izazvavši kaos u kavezu, a preplašeni gledatelji su se razbježali, piše Daily Mail. Krotitelj je uspio pobjeći i na snimci se vidi kako bježi dok publika vrišti od straha.

