Ne prestaje opskrba Kijeva: Ukrajina dobiva stotine tisuća tona oružja

Isporuka oružja Ukrajini nije smanjena nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa o zaustavljanju izravnih donacija Ukrajini, rekao je visoki vojni dužnosnik NATO-a.

Nakon preuzimanja dužnosti u siječnju, Trumpova administracija prodavala je samo ono oružje ili slala samo one donacije Ukrajini koje je već odobrio bivši predsjednik Joe Biden, odani pristaša Kijeva.

A od jeseni, prema mehanizmu koji su stvorili SAD i njihovi saveznici, nazvanom Prioritetna lista zahtjeva Ukrajine ili PURL, Ukrajina se opskrbljuje oružjem iz američkih zaliha koristeći sredstva zemalja NATO-a.

Na pitanje je li došlo do pada vojnih zaliha otkako je Trump zaustavio donacije, general bojnik Maik Keller, zamjenik zapovjednika NATO-ove sigurnosne pomoći i obuke za Ukrajinu (NSATU), rekao je: "Ne, nije."

"Nije bilo pauze... samo se nastavilo i nije baš da Sjedinjene Države čekaju trenutak plaćanja. Čim se objavi jedan (PURL) paket, počinje protok materijala", rekao je njemački časnik Keller Reutersu.

"Otkrili smo da mnogo europskih zemalja zapravo doprinosi financiranju", dodao je.

"Dovoljno da zadrži Ukrajinu u borbi"

SAD je u Bidenovom mandatu bio najveći pojedinačni vojni donator Kijeva. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je nedavno da su saveznici i partneri u okviru novog programa do sada izdvojili više od četiri milijarde dolara.

Ukrajina je još uvijek uvelike ovisna o američkom oružju, gotovo četiri godine od početka ruske invazije u veljači 2022. Borbe bjesne duž više od 1200 kilometara na istoku, jugu i sjeveru Ukrajine, a pregovori o završetku rata se nastavljaju.

Misija NATO-a u Ukrajini koordinira opskrbu Kijeva oružjem od prosinca 2024., usklađujući potrebe te zemlje u pogledu oružja, opreme i obuke s ponudama zemalja donatora u NATO-u i izvan zapadnog saveza.

Sjedinjene Države još uvijek osiguravaju zapovjednika NSATU-a i dio njegovog osoblja.

Govoreći u sjedištu NSATU-a u Wiesbadenu, Keller je rekao da je misija u 2025. godini usmjerila oko 220.000 tona vojne pomoći Kijevu - oko 9000 kamiona, 1800 željezničkih vagona i 500 zrakoplova natovarenih oružjem, streljivom i drugim materijalom. Nije bilo godišnje usporedbe jer je NSATU tek prije godinu dana započeo koordinaciju.

"Nikad nije dovoljno. Ali je barem dovoljno da se Ukrajinu zadrži u borbi", rekao je.

"Ukrajina je sposobna držati frontu, braniti nebo koliko je to moguće. A to nam pokazuje da smo omogućili dobru podršku, ali, naravno, uvijek može biti više", dodao je.

Opskrba iz Rumunjske

Iako se većina pomoći trenutno usmjerava kroz središte u poljskom gradu Rzeszowu, Keller je rekao da bi drugo središte u Rumunjskoj moglo doći pod zapovjedništvo NATO-a do kraja siječnja.

General je kao najhitnije potrebe Ukrajine izdvojio protuzračnu obranu, topništvo, protutenkovske mine, mogućnosti elektroničkog ratovanja i oružje koje može pogoditi ruske zračne luke ili rafinerije daleko od linije fronta.

Zakon o nacionalnoj obrani za fiskalnu 2026. godinu, koji je Trump potpisao u četvrtak, osigurao je 800 milijuna dolara za Ukrajinu u iduće dvije godine, u sklopu Inicijative za sigurnosnu pomoć Ukrajini koja plaća američkim tvrtkama za oružje za ukrajinsku vojsku.