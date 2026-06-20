Zelenski zaprijetio Lukašenku: "Imate tjedan dana!"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Bjelorusiju da omogućuje ruske napade dronovima na Ukrajinu i upozorio da Minsk ima tjedan dana da ukloni komunikacijsku opremu koja navodno pomaže u navođenju napada s bjeloruskog teritorija, ili će Ukrajina sama poduzeti mjere.

Zelenski je pooštrio kritike na račun bjeloruskog diktatora Aleksandra Lukašenka. Poručio je da, unatoč njegovim ponovljenim tvrdnjama da Bjelorusija ne želi biti uvučena u rat, režim i dalje pomaže ruskoj vojnoj kampanji.

"Kada Lukašenko kaže da ne želi biti uključen u rat, trebao bi biti iskren, barem prema vlastitom narodu", rekao je Zelenski. "U rat ne bi mogao biti uvučen samo on, nego bi Rusija u njega mogla uvući cijelu njegovu zemlju", dodao je.

Ukrajinski predsjednik rekao je da je Rusija koristila bjeloruski teritorij od prvih dana sveobuhvatne invazije, podsjetivši da su projektili lansirani iz Bjelorusije pogađali ciljeve u Ukrajini. Zelenski se osvrnuo i na ranije razgovore s Lukašenkom, rekavši da se bjeloruski čelnik nastojao distancirati od tih napada tvrdnjom da su ih izvele isključivo ruske snage.

Zelenski je rekao da ne prihvaća takvo objašnjenje. Upozorenje se odnosilo na ono što je Zelenski opisao kao relejne sustave postavljene na komunikacijskim tornjevima u dvije bjeloruske regije koje graniče s Ukrajinom. Prema riječima ukrajinskog predsjednika, ta se oprema koristi za koordinaciju ruskih napada dronovima na civilna područja, a ne na aktivne položaje na bojišnici, javlja Kyiv Independent.

"Na tim tornjevima nalaze se relejni sustavi", rekao je. "On ih može ukloniti. Ako doista ne želi biti dio rata, neka ukloni tu opremu i isključi je".

Zelenski je rekao da nastavak rada tih sustava pridonosi svakodnevnim civilnim žrtvama u Ukrajini. Dodao je da bi tjedan dana bilo dovoljno da bjeloruske vlasti demontiraju opremu. "Zbog toga svaki dan ginu naši civili", rekao je. "Ako on to ne isključi, mi ćemo".

Zelenski je optužio Bjelorusiju i da ima značajnu ulogu u opskrbi gorivom koje koriste ruske snage. Ustvrdio je da bi Bjelorusija mogla ograničiti izvoz koji u konačnici podupire vojne operacije Moskve.

"Danas je Bjelorusija jedan od glavnih dobavljača ruske vojske", rekao je. "Može li se to zaustaviti? Uvjeren sam da je to u njegovoj moći."

Ranije ovog tjedna Zelenski je rekao da Rusija i dalje traži načine kako dublje uvući Bjelorusiju u sukob, potencijalno kao dio širih nastojanja da izvrši pritisak na istočno krilo NATO-a.

Lukašenko je 16. lipnja rekao da Bjelorusija ne predstavlja vojnu prijetnju Ukrajini te se, prema intervjuu za Al Arabiyu, ispričao Zelenskom zbog ranijih oštrih izjava.

Lukašenko je rekao da su njegovi komentari bili odgovor na ono što je opisao kao prijetnje iz Ukrajine, uključujući izjave da je Kijev identificirao stotine mogućih ciljeva u Bjelorusiji i da zna gdje se on nalazi.

"Ako se Volodimir uvrijedio, ispričavam mu se zbog tih riječi", rekao je Lukašenko, dodavši da je možda govorio preoštro s obzirom na rat koji Ukrajina vodi protiv Rusije.