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Zelenski zaprijetio Lukašenku: "Imate tjedan dana!"

Piše K. Č., 20. lipnja 2026. @ 08:21 komentari
Volodimir Zelenski, Aleksandar Lukašenko
Volodimir Zelenski, Aleksandar Lukašenko Foto: Afp
Najnovije izjave ukrajinskog predsjednika predstavljaju jedno od najizravnijih javnih upozorenja Kijeva Minsku od početka ruske sveobuhvatne invazije u veljači 2022. godine.
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