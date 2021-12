Turska obalna straža javila je da je tjesnac Bospor, jedan od najprometnijih plovnih puteva na svijetu, blokiran zbog problema na jednom tankeru.

Iz obalne straže izvijestili su da je prijavljen je kvar na tankeru koji je prevozio suncokretovo ulje, a remorkeri su već poslani na mjesto nesreće.

#Turkey Passage on the #Bosphorus SUSPENDED due to tanker accident

The Turkish coast guard confirmed that navigation on the Bosphorus was closed due to an accident involving an oil tanker, with the tugs already sent to the scene. pic.twitter.com/RmSafiDsAj