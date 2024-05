Nasukao se ukrajinski brod, zatvoren jedan od najprometnijih morskih prolaza na svijetu

Bosporski tjesnac, koji povezuje Crno more sa Sredozemljem, zatvoren je za brodski promet nakon što se u utorak nasukao teretni brod iz Ukrajine, rekle su turske vlasti za dpa.

Brod nazvan Alexis prevozi prehrambene proizvode iz Ukrajine u Egipat. Dogodio se kvar na motoru prema izlazu iz plovnog puta, rekao je glasnogovornik uprave za obalnu sigurnost telefonom agenciji dpa.

A cargo ship travelling from #Ukraine to Egypt has run aground in the Bosphorus



Marine traffic has been suspended in both directions by #Turkiye after 'Alexis' reportedly suffered equipment failure.



A rescue operation is underway at #Istanbul's Haydarpaşa Breakwater. pic.twitter.com/8nx2l6RiHT