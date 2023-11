Oko 3000 kamiona zapelo na ukrajinskoj granici: "Tisuće ljudi prisiljene su živjeti u teškim uvjetima"

Oko 3000 većinom ukrajinskih kamiona zapelo je na poljskoj strani granice zbog blokade poljskih vozača kamiona koja traje više od 10 dana.

Poljski kamiondžije već su ranije ovaj mjesec blokirali prometnice koje vode do triju graničnih prijelaza s Ukrajinom, prosvjedujući protiv, kako kažu, nedjelovanja vlade koja dopušta da domaći vozači gube posao zbog strane konkurencije koja se pojavila nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022.

Ukrajinski dužnosnici prošli su tjedan objavili da Kijev i Varšava ni ovaj put nisu uspjeli postići dogovor o prekidu prosvjeda.

"Već više od deset dana ukrajinski vozači blokirani su na poljskoj granici. Tisuće ljudi prisiljene su živjeti u teškim uvjetima s ograničenom količinom hrane, vode i goriva", napisao je na X-u Oleksandr Kubrakov, zamjenik ukrajinskog premijera.

