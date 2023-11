VIDEO U Madridu 170.000 prosvjednika protiv premijera Sancheza: "Gade, izađi na balkon"

Otprilike 170.000 prosvjednika okupilo se u subotu u središtu Madrida protiv socijalističkog premijera Pedra Sancheza koji je dobio novi četverogodišnji mandat zahvaljujući sporazumu s katalonskim zagovornicima neovisnosti.

"Ne u moje ime: ni amnestija, ni samoodređenje. Za slobodu, jedinstvo i jednakost!", navelo je stotinjak udruga koje su sazvale okupljanje na Trgu Cibeles, ispred gradske vijećnice.

Nakon prosvjeda, kojemu je nazočilo 170.000 osoba prema podatku madridske policije, a 500.000 prema organizatorima, dio ogorčenih građana krenuo je prema sjedištu lijeve vlade, ali ih je zaustavila policija blokiravši cestu.

"Sanchez, gade, izađi na balkon", vikali su prosvjednici noseći španjolske zastave.

Pročitajte i ovo Poslao opasnu poruku Orban ponovno izabran za predsjednika Fidesza, opleo po institucijama EU-a: "Bruxelles uništava Europu i zabija novi čavao u njezin lijes"

Sanchez je formirao lijevu koalicijsku vladu sastavljenu od njegove Španjolske socijalističke radničke stranke (PSOE) i manjinskog Sumara, a uz podršku regionalnih stranaka Katalonije, Baskije, Galicije i Kanarskih otoka. Vladajuća koalicija ima 152 zastupnika u parlamentu s 350 zastupnika te će ovisiti o podršci regionalnih stranaka koje zagovaraju odcjepljenje.

Oko 3000 prosvjednika došlo je pred sjedište socijalističke stranke gdje su vikali "Sanchez, izdajniče".

Sanchez je uoči izbora održanih u srpnju govorio da neće prihvatiti Zakon o amnestiji, no prošli tjedan u parlament je poslao prijedlog zakona o obustavi sudskih postupaka za nekoliko stotina osoba koje su u posljednjih deset godina sudjelovale u pripremanju i provođenju zabranjenog referenduma o neovisnosti Katalonije 2017. godine.

Madrid today



The patriots of Spain will NOT be silenced pic.twitter.com/KoaYtJJp7b