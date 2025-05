Posljednje pripreme za izbor novog pape: "Kardinali su se danas sastali čak dva puta"

U Vatikanu je u nedjelju završila devetodnevna žalost za papom Franjom, pa su pripreme za izbor njegovog nasljednika ušle u svoj finale. Tako je na balkon bazilike svetog Petra postavljena crvena zavjesa.

"U ponedjeljak smo doznali da su u Rim stigla 133 kardinala koji imaju pravo birati papu. Također, kongregacija se održala čak dva puta, ujutro i popodne. To su učinili jer je mnogo kardinala još koji su poželjeli reći koju riječ. Budući papa, čulo se na kongregaciji, mora biti osoba koja je prisutna, bliska ljudima, koja može graditi mostove i voditi ih u ovome trenutku kada je čovječanstvo u krizi", iz Vatikana je izvijestila reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac.

Bilo je riječi i o praktičnim stvarima.

"Žrijebom se odlučilo koji će kardinal tijekom konklave boraviti u kojoj sobi Doma svete Marte i oni se mogu 'useliti' već u utorak ujutro, a najkasnije do srijede ujutro. Od Doma svete Marte do Sikstinske kapele ima oko kilometar, pa će kardinali koji mogu i žele moći prošetati, naravno uz sve sigurnosne protokole da ne bi komunicirali s vanjskim svijetom", pojasnila je Štrbac.

Kada počne konklava, sve će oči biti uprte u dimnjak Sikstinske kapele.

"Kad jednom i izađe bijeli dim, papa se neće znati do trenutka kada se pojavi na balkonu bazilike svetog Petra, a do toga bi moglo proći i do sat i pol vremena. Zbog svega toga u Vatikanu se osjeća veliko iščekivanje", zaključila je reporterka.