Obitelj, prijatelji, ali i pomorci vjeruju da je sedam članova posade s potonulog broda Bourbon Rhode živo na splavi usred Atlantika.

Vjeruje to i glavni urednik portala Morski.hr Jurica Gašpar. Naveo je pet čvrstih razloga zbog kojih vjeruje da su nestala sedmorica pomoraca s potonulog Bourbon Rhode preživjela. U utorak navečer iz kompanije Bourbon Offshore priopćeno je da potraga nije još uvijek dana rezultata. No obitelj, prijatelji i pomorci ne gube nadu.



Nada koju su probudile dvije ispaljene rakete s broda Alp Striker svakako leži na dobrim temeljima, a potraga za nestalih sedam članova posade, uključujući hrvatskog kapetana Dina Miškića, koja je iz nekog suludog razloga prekinuta nakon tjedan dana, ponovno je aktivirana, i to najmodernijom opremom s mora i iz zraka, piše Gašpar na Morski.hr.

Dokumentom o internom inspekcijskom nalazu broda Bourbon Rhode iz svibnja ove godine, najveći dio opreme broda ocijenjen je iznimno loše, pa tako i dio komunikacijske opreme koju brod posjeduje, kao i oprema potrebna za signalizaciju pozicije u slučaju nevolje. Mogao bi to biti razlog zbog kojeg nema nikakva signala koji bi označio preživjelu posadu i njihovu točnu poziciju.

Splavi konstruirane tako da su nepotopive

Oprema za spašavanje također je bila loša, no neke stvari su ocijenjene dobrima; bili su to prsluci za spašavanje, splavi i pirotehnika. Dakle, sve da se brod i nije popravio na suhom doku, činjenica je da tri splavi nisu nađene, kao ni sedam članova posade, jedna splav je potvrđeno nađena s tri preživjela, a netko je u noći s nedjelje na ponedjeljak ispalio dvije signalne rakete. Podsjetimo, splavi su konstruirane tako da su gotovo nepotopive i opremljene su hranom, vodom, opremom za ribolov, termoodijelima i samoodržive su za preživljavanje najmanje šest ljudi mjesec dana.

Nakon uragana na području tog dijela Atlantika nije zabilježeno ozbiljnije nevrijeme i potraga do sumanute odluke o prekidu, zapravo zbog vremenskih uvjeta nije prekidana. Zbog toga bi se splav odnosno splavi s preživjelima mogle nalaziti unutar određenog užeg perimetra traganja i dosad jednostavno nisu uočene. Drugim riječima, mogli bi biti (za oceanske uvjete) relativno blizu onih koji ih traže.

Nakon potonuća Bourbon Rhodea nije prijavljena nijedna havarija broda, a s obzirom na to da nije bilo ni loših vremenskih uvjeta, takvo što bi se trebalo odmah izuzeti iz pitanja “tko je ispalio rakete?”. Naime, rakete su uočene upravo na području potrage, i to s broda Alp Striker, koji je ciljano u potrazi za preživjelima. Uz to, rakete su uočila dva člana posade, dakle neupitno je da su ispaljene.

Jesu li nestali pomorci vidjeli potražni brod?

Rakete su ispaljene noću, pa je posada broda Alp Strikera krenula u tom smjeru, no s obzirom na to da je noću potraga izuzetno otežana, zabilježeno je određeno područje pretrage u kojem se brodovi danas slažu u pravilne formacije kako bi pretraživali doslovno metar po metar. Ograničen broj raketa preživjeli ne bi ispaljivali napamet jer su već 13 dana na moru.

Značilo bi to da su ih ispalili najvjerojatnije onda kad su vidjeli potražni brod, što bi opet trebalo signalizirati da su oni vrlo blizu! U potragu su uključeni i zrakoplovi s termovizijskim kamerama, tako da zbog svega gore navedenog, ne treba sumnjati da bi izgubljenu posadu i našeg kapetana Dinu Miškića trebali ubrzo pronaći, piše Morski.hr.

U potragu uključene i bespilotne letjelice

Podsjetimo, Bourbon Offshore oglasio se o potrazi za nestalim pomorcima. Uz brodove i avion Hercules traže ih i bespilotne letjelice, ali zasad bez rezultata. Potraga je intenzivirana nakon što su uočene signalne rakete. "Potraga pod vodstvom Alp Strikera, koja je uključivala i bespilotne letjelice, kao i operacije koje su izvela tri druga broda te prelet američkog zrakoplova Hercules C-130, u ovoj fazi nisu dali rezultata", navodi se u priopćenju Bourbon Offshorea, objavljenom u utorak kasno navečer.

Ističu da je nakon izvještaja dvojice pomoraca s broda Alp Striker, koji su ustvrdili da su u noći s nedjelje na ponedjeljak vidjeli signalne rakete, brod odmah krenuo prema tom području, a CROSS (Regionalni operativni nadzorni i spasilački centar) pozvao je tri dodatna trgovačka broda da krenu prema tome mjestu.

U međuvremenu, obitelj i prijatelji nestalog hrvatskog pomorca i kapetana potonulog broda Bourbon Rhode Dina Miškića ne odustaju. Nakon peticije kojom su tražili nastavak potrage, a koja je sakupila više od 40.000 potpisa, pokrenuli su kampanju za skupljanje novca. Kao cilj su postavili iznos od 300.000 eura. Iznos doniranog novca u srijedu u jutarnjim satima narastao je na više od 34.000 eura.