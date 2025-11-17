Ovo je monstrum koji je ubio bivšu djevojku u Mostaru: " I sada će on živjeti na toplom, hranjen i čuvan..."

BiH je u šoku nakon novog femicida. 33-godišnji muškarac usmrtio je bivšu djevojku kojoj je mjesecima prijetio.

Tragedija se dogodila kada je ubojica Anis Kalajdžić presreo i napao 32- godišnju Aldinu Jahić koja je krenula na trening. Nakon uvreda i prijetnji, osumnjičeni je izvadio pištolj nedaleko Željezničkog kolodvora u Mostaru i pucao u nju. Ona je uspjela pobjeći u hotel, no izbezumljeni Kalajdžić je krenuo za njom i usmrtio je.

Nedugo nakon toga Kalajdžić je uhićen. Mediji u Mostaru su nagađali kako je pokušao samoubojstvo, no to nije potvrđeno.

Ipak, se nesluženo navodi da je muškarac pokušao presuditi sebi, no da je pištolj zakočio. Budući da je žrtva ranije pozvala policiju, patrola je stigla u roku od dvije minute i uhitila napadača.

Po navodima Vesne Pranjić, tužiteljice Hercegovačko-neretvanske županije koja vodi slučaj, muškarac je mjesecima prijetio djevojci, no ona to nije prijavljivala policiji.

Osumnjičeni ubojica je dugogodišnji je nogometni sudac koji je sudio utakmice Prve lige FBiH te sin trenera i bivšeg nogometaša FK Velež. Dozvolu za nošenje oružja dobio je prije otprilike mjesec dana, nakon čega je legalno nabavio pištolj. Prema dostupnim informacijama, oružje je kupio jer je, kao nogometni sudac, ranije primao prijetnje, piše Dnevni Avaz.

Pranjić je dodala da je istraga u tijeku te da policija i tužiteljstvo nastavljaju raditi na utvrđivanju svih okolnosti ovog tragičnog događaja.

Ovaj slučaj je još jedan u nizu tragičnih femicida zbog kojih mnogi pozivaju na donošenje snažnijih mjera zaštite žena od nasilja.

Dnevni Avaz prenosi emotivno pismo napisano za ubijenu. Napisao ju je njezin prijatelj Danijal Hadžović.

"Ovog tipa je upoznala nedavno. Nije mi puno govorila o njemu, rijetko smo se čuli u zadnje vrijeme, ali samo je napisala da je sretna.

Očito da nije vidjela da je s neuračunljivim monstrumom. Ili je vidjela, ali prekasno.

Čekao ju je da se vrati u Mostar, s pištoljem. Bježala je za svoj život. Utrčala je u kafanu, pokušala da se sakrije u wc. Bijedni gad ju je sustigao i upucao. I nije to bilo tek tek u afektu. Ovo je dobro smišljen i organiziran čin ubojstva.

I sad će taj isti bijednik, to jadno, kukavno ništa od čovjeka, narednih desetljeća živjeti na toplom, hranjen i čuvan o trošku ljudi koji vrijede tisuću puta više od njega", stoji između ostaloga u objavi koju prenosi Dnevni Avaz.

Od ubijene Aldine oprostio se i izvršni direktor Vijeća stranih investicija i dugogodišnji diplomata Nedim Makarević.

"Bila je inteligentna, bistra, puna života .... Ne mogu vjerovati! Ovo je ludilo!", napisao je.