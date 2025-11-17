BiH u crnom: Krenula je na trening, a on ju je dočekao i ubio

U Mostaru je 33-godišnji Anis Kalajdžić ubio svoju bivšu djevojku, 32-godišnju Aldinu Jahić iz Kalesije, nakon što joj je dulje vrijeme upućivao prijetnje, koje, nažalost, nikada nisu bile prijavljene policiji, piše Avaz.

Prema riječima dežurne županijske tužiteljice Tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vesne Pranjić, žrtva je i ranije primala prijetnje od bivšeg partnera, ali ih nije prijavila. "Prema dosad utvrđenim informacijama, nesretna djevojka dobivala je prijetnje od A. K., bivšeg dečka, koje iz njoj poznatih razloga nije prijavljivala, vjerujući, kako je navela, da će sve ostati samo na prijetnjama", izjavila je Pranjić.

Tužiteljica je opisala i trenutak napada: "Dok je krenula na trening, on ju je presreo, fizički napao, a potom izvadio pištolj. Pokušala je pobjeći prema hotelu u nadi da će se spasiti, ali je on ušao za njom i usmrtio je", rekla je.

Na pitanje je li ubojica pokušao samoubojstvo, Pranjić je odgovorila da takva informacija još nije potvrđena.

Ministar unutarnjih poslova HNK, Marijo Marić, potvrdio je da su istražne radnje provedene pod nadzorom tužiteljstva te da je osumnjičeni uhićen samo nekoliko minuta nakon ubojstva. "Osumnjičeni je vrlo brzo lišen slobode i nalazi se pod policijskim nadzorom. Ovo je strašan događaj i izražavam sućut obitelji", poručio je Marić.

Kazao je i da će Tužiteljstvo utvrditi pravnu kvalifikaciju djela: "Za sada se čini da postoji obilje dokaznog materijala", dodao je.

Prema dosad poznatim informacijama, Kalajdžić je najprije pucao na žrtvu kod autobusne stanice, nakon čega je ona pokušala pobjeći. On je krenuo za njom, sustigao je i usmrtio hicima iz pištolja. Kalajdžić je inače nogometni sudac s dugim iskustvom suđenja u Prvoj ligi Federacije BiH te sin bivšeg nogometaša i trenera FK Velež.

Dozvolu za nošenje oružja dobio je prije otprilike mjesec dana, nakon čega je nabavio pištolj, navodno zbog prijetnji koje je dobivao kao nogometni sudac.