EU će dijelu građana zabraniti pristup društvenim mrežama? U fokusu je jedna specifična skupina

Treba li djeci zabraniti pristup svim društvenim mrežama ili ne? To je veliko pitanje pred Europskom unijom koja nastoji zaštititi maloljetnike od štetnog sadržaja.
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Kako bi pomogao Europskoj uniji da odgovori na to pitanje, stručni panel na kojem će sudjelovati liječnici, akademici, predstavnici mladih i roditelja u ponedjeljak će iznijeti svoje preporuke.
Grčka, Francuska i Španjolska prošle su godine predvodile inicijativu za ograničavanje pristupa maloljetnika društvenim mrežama, a pritisak na izvršnu vlast EU-a pojačao se kako bi se uspostavila zabrana na razini cijele Unije, poput one koju je Australija uvela u prosincu.
Kao odgovor na to, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen zadužila je panel da osmisle preporuke temeljene na dokazima o tome kako bi se Europska unija s 27 članica trebala suočiti s tim problemom.
Ona podržava ograničavanje pristupa djece društvenim mrežama i ranije je nagovijestila mogućnost zabrane, a u svibnju je rekla da se zakonski prijedlog očekuje ovog ljeta.
Dvojica europskih dužnosnika rekla su za agenciju AFP da očekuju kako će Bruxelles predstaviti prijedlog o dobnoj granici, ali su dodali da konačne odluke još nisu donesene.
EU nije se želio izjasniti o tome hoće li von der Leyen najaviti potpunu zabranu."Istražujemo mogućnosti kako bi maloljetnici bili sigurniji na internetu. Više se može i mora učiniti", rekao je glasnogovornik.
Uz preporuke panela, EU je pojačao pritisak na platforme društvenih mreža da uvedu promjene, pozvavši u petak Facebook i Instagram da uklone značajke koje potiču ovisnost, nakon sličnog upozorenja upućenog TikToku u veljači.
Fokus na aplikacijama sa štetnim dizajnom
Stručni panel sastao se tri puta tijekom 2026. godine, a posljednji sastanak održan je u lipnju. Članovi panela nisu željeli otkriti što će preporučiti, ali ako je suditi prema njemačkoj inačici, oni neće zagovarati potpunu zabranu.
Njemački stručnjaci, među kojima je bio i supredsjedatelj panela EU-a, prošlog su mjeseca predložili dvije mogućnosti: zakonski određenu minimalnu dob od 13 godina - koju već imaju mnoge platforme - ili ograničenja pojedinačnih usluga i značajki.
EU bi mogao ograničiti pristup društvenim mrežama na temelju rizika koje određena platforma nosi, ciljajući aplikacije sa "štetnim dizajnom".
Jedan od problema za EU jest kako izbjeći različite dobne granice u 27 država članica. Primjerice, Španjolska želi zabraniti pristup društvenim mrežama mlađima od 16 godina, dok Francuska predlaže zabranu za djecu od 15 godina i mlađu.
Postoje i države članice EU-a, poput Estonije, koje se protive zabrani.