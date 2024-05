Ivana Petrović za Dnevnik Nove TV: "Globalni sukob je moguć i to od ljudi ne smijemo i ne trebamo tajiti"

Bivši američki predsjednik Donald Trump i republikanski kandidat na nadolazećim predsjedničkim izborima u četvrtak je proglašen krivim po sve 34 točke optužnice za krivotvorenje dokumenata kako bi se prikrila isplata za ušutkavanje pornozvijezde Stormy Daniels.

"Ova presuda može se promatrati u kontekstu konačne nominacije republikanskog kandidata za izborima. Tim više što će mu kazna biti izrečena netom prije službene nominacije", rekla je u svojoj analizi komentatorica, urednica vanjske politike i reporterka Nove TV Ivana Petrović.

Pročitajte i ovo uništena povijesna jezgra Europska komisija traži odgovore od Hrvatske: Zašto je projekt u Zvijezdi prošao katastrofalno?

Sudska praksa u Americi za ovakve slučajeve, podsjetila je Petrović, je uvjetna kazna ili novčana kazna. No pitanje je, hoće li unutar Republikanske stranke i elektorata biti dovoljno kritičke mase koja će osporiti Trumpovu kandidaturu.

"U finalu ja mislim da neće. Ukoliko ovako bude, mislim da će mu pružiti punu potporu, a Trump će cijelo vrijeme do 11. srpnja koristiti taj zapaljiv govor", objasnila je Petrović te nadodala kako bi bilo kakva zatvorska ili kazna zabrane kandidature dodatno zapalila već užarenu atmosferu u Americi.

"Vidim da neki prorepublikanski mediji govore da je sudac demokratski aktivist. Amerika je poznata po check and balance sustavu, pravosuđe je tamo jako neovisno, ali nije imuno na krize i nemire", rekla je Petrović.

Pročitajte i ovo Veliko srce malog čovjeka Njegovog Jose nema tri godine, ali tata Ivica ne posustaje: Organizirao humanitarnu akciju za bolnicu koja je bila posljednji dom njegovog sina

Podsjetila je i na upad Trumpovih podupiratelja u američki Kapitol početkom 2021. godine.

"Amerikanci su još uvijek u šoku od onog događanja 6. siječnja kada se pokazalo da postoji puno propusta unutar sigurnosnog sustava", rekla je Petrović.

Osvrnula se i na to kako će se do kraja kampanje za američke izbore ponašati Trump.

"Ne bih rekla da je on niti neki veliki kršćanin, niti konzervativac niti liberal, ni demokrat. On nije niti za abortus niti protiv abortusa. On je zapravo jedan big business populist koji je dobar dio svojeg života u središtu pažnje, on je imao one televizijske showove i on se tako i ponaša", zaključila je Petrović.

Pročitajte i ovo Nastavak sukoba Ne obaziru se na kritike: Izraelska vojska upala u središte Rafaha

Ivana Petrović također je komentirala i objavu američkog predsjednika Joe Bidena kojom je dao dopuštenje Ukrajini da za napade na ruski teritorij koristi američko streljivo pod uvjetom da gađa samo mete u blizini granice kod Harkiva. Italija je ovo odbila podržati objasnivši kako bi to po talijanskom ustavu značilo da su u ratu s Rusijom.

"Pitanje je koliko će se ovo ograničenje moći kontrolirati u ratu. Rat je ultimativno zlo u svojoj srži", rekla je Petrović i napomenula da je prije samo nekoliko dana glavni tajnik NATO-a predložio isto, ali da su iz Washingtona tada to odbili.

Pročitajte i ovo Svečana sjednica FOTO, VIDEO Pogledajte novi neugodan susret Plenkovića i Milanovića

"Mislim da će biti veliki rasprava unutar zemalja članica NATO saveza. Svaka ozbiljna članica će tako nešto provući kroz svoj nacionalni parlament", rekla je Petrović i napomenula kako ne isključuje ni raskol na razini Europe koja je, po njoj, platila najveću cijenu ovog rata.

Objasnila je i kako se velika očekivanja stavljaju na summit NATO saveza u Washingtonu ovog srpnja.

"To će biti summit koji će imati ozbiljnu političku težinu. U svakom smislu, i u smislu Ukrajine. Globalni sukob je moguć. Svi scenariji su mogući i to od ljudi ne smijemo i ne trebamo tajiti", zaključila je Petrović.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.