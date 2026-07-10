VIDEO Drama u autonomnom vozilu: Robotaksi uočio "oružje" i sam pozvao policiju naoružanu do zuba

Ono što je započelo kao poslijepodnevna zabavna vožnja robotaksijem, završilo je privođenjem dvojice kalifornijskih tinejdžera, nakon što je Waymovo autonomno vozilo utvrdilo višestruka kršenja pravila, ukjljučujući i prisutnost "vatrenog oružja" te o tome obavijestio lokalnu policiju.

Slučaj je to koji je nedvosmisleno pokazao da robotaksiji te tvrtke aktivno nadziru situacije u vozilu koje zahtijevaju intervenciju policije (i drugih službi) te da ne služe samo za prijevoz putnika.

Prema navodima Policijske uprave San Mateo, Waymo je zaustavio vozilo i obavijestio policijske službenike nakon što je u robotaksiju uočio sumnjivo ponašanje dvoje maloljetnih putnika. Obzirom da su putnici imali pištolje igračke koji ispaljuju kuglice sa gelom, Waymo je to interpretirao kao vatreno oružje.

Policija je na teren izašla naoružana do zuba, no kad su shvatili da je riječ o igračkama u rukama maloljetnika, njihova reakcija i govor tijela bili su više nego jasni, kao što možete vidjeti i u niže priloženoj snimci.

"Nakon što nas je pozvao i zaustavio vozilo, uspjeli smo sigurno izvesti obje osobe te utvrdili da su iz vozila ispaljivale Orbeez kuglice dok su tijekom poslijepodneva ispijale alkoholna pića vozeći se gradom u autonomnom vozilu", objavila je policija, a prenosi portal Ars Technica.

Prekršili više pravila

Policija je priopćila da su oba maloljetnika u dobi od 15 godina te da su tijekom vožnje pili alkohol i iz igračke SplatRBall ispaljivali gel kuglice. Osim maloljetničkog konzumiranja alkohola, prekršili su i Waymova pravila za putnike, koja zabranjuju uporabu alkohola i droga bez obzira na lokalne propise, nalažu da osobe mlađe od 18 godina moraju putovati u pratnji odrasle osobe, zabranjuju bacanje predmeta iz vozila te unošenje oružja.

Waymo navodi da njegovo osoblje za podršku može pregledavati snimke iz unutrašnjosti vozila, a u hitnim situacijama i pristupiti prijenosu uživo tijekom vožnje. Vlasti su istaknule da se crno obojeni bacač gel-kuglica lako mogao zamijeniti za pravo vatreno oružje.

"Iako je u ovoj zamisli bilo određene domišljatosti, igračke u obliku pušaka, vodeni pištolji i airsoft puške predstavljaju stvarnu opasnost, osobito nekome tko nije uvježban. Samo njihovo rukovanje može izazvati strah kod prolaznika ili osoba koje ih nisu dobro vidjele. Ispaljivanje projektila velikom brzinom može prouzročiti stvarnu štetu. Ne zaboravimo ni maloljetničko konzumiranje alkohola. Sve su to danas bile vrlo loše ideje za ovu dvojicu", zaključila je na kraju policija.