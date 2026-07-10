Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Sve se snima

VIDEO Drama u autonomnom vozilu: Robotaksi uočio "oružje" i sam pozvao policiju naoružanu do zuba

PišeB. V., 10. srpnja 2026. @ 09:17 komentari
Američki policajci prilaze Waymovu robotaksiju
Američki policajci prilaze Waymovu robotaksiju Foto: San Mateo Police Department/Facebook
Zabavna vožnja dvojice maloljetnika pretvorila se u dramu kada je Waymov robotaksi zamijenilo dječje igračke za pravo oružje i pozvao naoružane policijske snage da interveniraju.
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Najčitanije
  1. Ilustracija
    Dug za drogu?

    Uhićen sin saborskog zastupnika! On i još dvojica pretukli članove jedne obitelji, završili su u bolnici
  2. Demi Moore u Balenciagi na pariškom Tjednu visoke mode 2026. - 3 4
    Ne bi odobrili liječnici

    Demi Moore nosi suknju koja privlači sunce i znatiželjne poglede – i nije najbolji izbor za ljeto
  3. Jose Mourinho
    Transfer karijere

    Kakva bomba: Mourinho u Realu želi bivšeg Vatrenog?
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Waymov robotaksi prijavio pripite tinejdžere s pištoljima igračkama policiji
Sve se snima
VIDEO Drama u autonomnom vozilu: Robotaksi uočio "oružje" i sam pozvao policiju naoružanu do zuba
Policajka teško ozlijeđena tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja
intervencija na Ugljanu
Muškarac divljao u kući, a onda je napao i policajku: Hitno je prebačena u bolnicu
Trump raspustio izborno povjerenstvo uoči izbora, kritičari tvrde: Želi izazvati kaos
NOVA KONTROVERZA
Trump raspustio izborno povjerenstvo uoči izbora, kritičari tvrde: Želi izazvati kaos
Muškarac pronašao kutiju u kući
Šokantan pronalazak
Čistio kuću pa pronašao kutiju: Kad ju je otvorio, odmah je pozvao policiju
Otkriveno tko je zastupnik čiji je sin uhićen zbog pokušaja iznude
PRITVOREN U REMETINCU
Otkriveno tko je zastupnik čiji je sin uhićen zbog pokušaja iznude
Zrakoplov Wizz Aira dvije sekunde dijelile od katastrofe: Pogriješili su piloti
završila istraga
Dvije sekunde dijelile su avion sa 168 ljudi od katastrofe: Piloti nisu napravili ključnu stvar
Uhićen sin saborskog zastupnika! On i još dvojica pretukli članove jedne obitelji, završili su u bolnici
Dug za drogu?
Uhićen sin saborskog zastupnika! On i još dvojica pretukli članove jedne obitelji, završili su u bolnici
Nije pšenica ni kukuruz: Ova biljka mladom rataru donosi tisuće eura po hektaru
Uspjeh mladog poljoprivrednika
Napustio pšenicu i pronašao dobitnu kulturu: "Potencijal po hektaru je do 3000 eura"
Otkriveno tko je zastupnik čiji je sin uhićen zbog pokušaja iznude
PRITVOREN U REMETINCU
Otkriveno tko je zastupnik čiji je sin uhićen zbog pokušaja iznude
Poduzetnici mjesecima čekaju radne dozvole za strane radnike: "Dovedeni su u situaciju da ili krše zakon ili ne rade" 2:24 5
u srcu sezone
Poduzetnici u velikim problemima: "Zbog toga neki krše zakon, a mnogi strani radnici odustaju od posla"
Muškarac u Puli ranjen vatrenim oružjem
prevezen u bolnicu
Drama u Istri: Upucan muškarac, u tijeku je velika potraga
Vatrena apokalipsa na jugu Španjolske odnosi ljudske živote, tisuće evakuiranih
Andaluzija gori
VIDEO Vatrena apokalipsa u Španjolskoj: Mrtve nalaze u zapaljenim vozilima, tisuće bježe pred buktinjom
Rusija osudila odluke sa samita NATO-a o pomoći Ukrajini i jačanju obrane 6
Nakon samita NATO-a
Stigla prva reakcija Rusije: "Ovo bi moglo imati katastrofalne posljedice"
Otkriveno tko je zastupnik čiji je sin uhićen zbog pokušaja iznude 4
PRITVOREN U REMETINCU
Otkriveno tko je zastupnik čiji je sin uhićen zbog pokušaja iznude
Britanku pokušao napastovati vozač dok je stopirala kod Mostara 4
sve je snimila
Incident u susjedstvu: Ponudio prijevoz turistici pa ju počeo pipati, a onda je uslijedio novi šok
Milanović odbrusio Vučiću: "Nisam tu da dijagnosticiram i analiziram povijest bolesti, ali..." 4
odgovorio na prozivke
Milanović odbrusio Vučiću: "Nisam tu da dijagnosticiram i analiziram povijest bolesti, ali..."
Uhićen sin saborskog zastupnika! On i još dvojica pretukli članove jedne obitelji, završili su u bolnici 4
Dug za drogu?
Uhićen sin saborskog zastupnika! On i još dvojica pretukli članove jedne obitelji, završili su u bolnici
Žestoki napad na odluku Zelenskog: To je isto što i SS, nećemo naciste u EU-u! 3
POLJSKA EUROZASTUPNICA
Žestoki napad na odluku Zelenskog: To je isto što i SS, nećemo naciste u EU-u!
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Uhićen sin saborskog zastupnika! On i još dvojica pretukli članove jedne obitelji, završili su u bolnici
Dug za drogu?
Uhićen sin saborskog zastupnika! On i još dvojica pretukli članove jedne obitelji, završili su u bolnici
Nije pšenica ni kukuruz: Ova biljka mladom rataru donosi tisuće eura po hektaru
Uspjeh mladog poljoprivrednika
Napustio pšenicu i pronašao dobitnu kulturu: "Potencijal po hektaru je do 3000 eura"
Muškarac u Puli ranjen vatrenim oružjem
prevezen u bolnicu
Drama u Istri: Upucan muškarac, u tijeku je velika potraga
show
Nestala ptica sina Lepe Brene 48:55 21
neočekivan problem
Dramatična situacija u domu Lepe Brene, sin tražio pomoć: "Molimo sve..."
Zrinko Ogresta ispraćen na vječni počinak na Mirogoju 0:54 18
tužne fotografije
Svi su plakali zbog simbola na lijesu: Zrinko Ogresta ispraćen na vječni počinak
Thompson zapjevao u zagrebačkom Studentskom centru 4:26 9
veliki interes
Thompson je ipak zapjevao u Zagrebu, publika ga je dočekala gromoglasnim pljeskom
zdravlje
Sve više mladih dobiva rak, a novo istraživanje otkriva mogući razlog
Nova studija
Sve više mladih dobiva rak, a novo istraživanje otkriva mogući razlog
Koriste ih milijuni: Lijekovi za mršavljenje smanjuju rizik od četiri vrste raka za 50 % ili više!
Novo istraživanje
Koriste ih milijuni: Lijekovi za mršavljenje smanjuju rizik od četiri vrste raka za 50 % ili više!
Vježbe u moru za kralježnicu: 4 jednostavna pokreta koji rasterećuju leđa i vrat bez napora
Mogu ih raditi gotovo svi
Vježbe u moru za kralježnicu: 4 jednostavna pokreta koji rasterećuju leđa i vrat bez napora
zabava
"Turizam u Hrvatskoj je gotov": Snimka iz Dubrovnika podigla prašinu na društvenim mrežama
Jao…
"Turizam u Hrvatskoj je gotov": Snimka iz Dubrovnika podigla prašinu na društvenim mrežama
"Ovog ima samo kod nas": Snimka iz Dalmacije nasmijala gledatelje, pogledajte ovu snalažljivost
Kako se snašla!
"Ovog ima samo kod nas": Snimka iz Dalmacije nasmijala gledatelje, pogledajte ovu snalažljivost
"Prosječni Purger čim prođe Sv. Rok": Objava nasmijala gledatelje, mnogi se složili
LOL
"Prosječni Purger čim prođe Sv. Rok": Objava nasmijala gledatelje, mnogi se složili
tech
Domaći stručnjaci upozoravaju: Laka zarada na kriptovalutama je urbani mit, a to najbolje koriste prevaranti
Najčešći oblik prijevaaraa
Domaći stručnjaci upozoravaju: Laka zarada na kriptovalutama je urbani mit, a to najbolje koriste prevaranti
sport
Kakva bomba: Mourinho u Realu želi bivšeg Vatrenog?
Transfer karijere
Kakva bomba: Mourinho u Realu želi bivšeg Vatrenog?
Lovren otkrio kakav je Dalić bio iza zatvorenih vrata: "Nije se nasmiješio, ali..."
PROGOVORIO I O BILIĆU
Lovren otkrio kakav je Dalić bio iza zatvorenih vrata: "Nije se nasmiješio, ali..."
Računica je jasna! Ovako je Bilić posložio novi stožer na klupi Vatrenih
nova imena
Računica je jasna! Ovako je Bilić posložio novi stožer na klupi Vatrenih
tv
Daleki grad: Ovim je potezom izdao cijelu obitelj
DALEKI GRAD
Ovim je potezom izdao cijelu obitelj
Tajne prošlosti: Odlučila je da odlazi i ničime ju više ne može zaustaviti 0:59
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Odlučila je da odlazi i ničime ju više ne može zaustaviti
Tajne prošlosti: Izdao ga je kao nikad dosad - želi mu se osvetiti
TAJNE PROŠLOSTI
Izdao ga je kao nikad dosad - želi mu se osvetiti
putovanja
Mirniji i jeftiniji od Malte: Predivni otok koji Mljetu "želi uzeti slavu" 6
Idemo na jug
Mirniji i jeftiniji od Malte: Predivni otok koji Mljetu "želi uzeti slavu"
Kviz općeg znanja: Za one koji ne priznaju neteme 10
15 pitanja
Kviz općeg znanja koji će uspješno riješiti samo rijetki
Ovako se otkriva savršeno zrela lubenica – tri znaka koja jamče slatki plod
Bez razrezivanja
Ovako se otkriva savršeno zrela lubenica – tri znaka koja jamče slatki plod
novac
Koliko točno vrijedi promotivni spot s Johnom Malkovichem? 
Snažan interes javnosti
Koliko točno vrijedi promotivni spot s Johnom Malkovichem? 
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Prodan zagrebački Avenue Mall za gotovo 100 milijuna eura
Nova akvizicija
Prodan zagrebački Avenue Mall za gotovo 100 milijuna eura
lifestyle
Demi Moore u Balenciagi na pariškom Tjednu visoke mode 2026. 4
Ne bi odobrili liječnici
Demi Moore nosi suknju koja privlači sunce i znatiželjne poglede – i nije najbolji izbor za ljeto
Jelena Đoković u savršenim ljetnim kombinacijama na tribinama Wimbledona 7
Udobno i ženstveno
Jelena Đoković na Wimbledonu servira perfektnu ljetnu modu, odaberite bolje izdanje
Trudnica iz Zagreba golog trbuha u negliže-suknji 18
I obožavane natikače
Trudnica sa zagrebačke špice: Goli trbuh i negliže-suknja za izdanje koje prkosi vrućinama
sve
Kakva bomba: Mourinho u Realu želi bivšeg Vatrenog?
Transfer karijere
Kakva bomba: Mourinho u Realu želi bivšeg Vatrenog?
Demi Moore u Balenciagi na pariškom Tjednu visoke mode 2026. 4
Ne bi odobrili liječnici
Demi Moore nosi suknju koja privlači sunce i znatiželjne poglede – i nije najbolji izbor za ljeto
Lovren otkrio kakav je Dalić bio iza zatvorenih vrata: "Nije se nasmiješio, ali..."
PROGOVORIO I O BILIĆU
Lovren otkrio kakav je Dalić bio iza zatvorenih vrata: "Nije se nasmiješio, ali..."
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene