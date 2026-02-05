Od Watergatea do milijarderove sječe novinara: Washington Post otpušta trećinu zaposlenih

Washington Post u vlasništvu multimilijardera Jeffa Bezosa u srijedu je najavio "značajno smanjenje broja zaposlenih" kako bi se "osigurala budućnost" tog lista.

Masovni odlazak koji će utjecati na stup američkog novinarstva događa se u kontekstu zbližavanja osnivača Amazona i Donalda Trumpa, predsjednika koji napada tradicionalni tisak otkako se vratio na vlast, ističe France presse.

Nije objavljeno koliko će ukupno novinara biti otpušteno, ali prema New York Timesu otkaz će dobiti njih tristotinjak od oko 800 zaposlenih.

U obrani sirotog milijardera

Restrukturiranje čiji je cilj reformirati novine "iz drugog doba", "uključuje značajno smanjenje broja zaposlenih" i namijenjeno je "osiguravanju" budućnosti Washington Posta, napisao je izvršni direktor novina Matt Murray u elektroničkoj poruci zaposlenicima.

U obrani svojeg prebogatog gazde Murray se koristio frazama koje kao da je pisala umjetna inteligencija, a koju je usput budi rečeno i okrivio za ova otpuštanja.

Kampanja u Velikoj Britaniji Foto: Afp

"Današnje vijesti su bolne. Ovo su teški potezi. Ako želimo napredovati, a ne samo opstati, moramo ponovno izmisliti svoje novinarstvo i poslovni model s obnovljenom ambicijom.“, napisao je Murray u poruci zaposlenima u srijedu, javlja BBC.

U svom objašnjenju rezova, Murray je rekao da je online promet novina naglo pao u posljednje tri godine usred procvata umjetne inteligencije te da su "previše ukorijenjene u drugom dobu".

Jeff Bezos Foto: Afp

"Čak i kada stvaramo mnogo izvrsnih radova, prečesto pišemo iz jedne perspektive, za jedan dio publike", rekao je Murray očito aludirajući na onaj drugi dio publike - Donalda Trumpa i njegovu MAGA svitu.

Sječa diljem svijeta

Veliki broj dopisnika u inozemstvu, uključujući sve one koji izvještavaju s Bliskog istoka, otpušten je, rekao je jedan od njih za AFP. Redakcije za sport, knjige, podcaste, lokalne vijesti i infografike također su posebno pogođene, a neke su čak gotovo u potpunosti ukinute.

Otpušteni novinari okrenuli su se društvenim mrežama, a mnogi su izrazili ljutnju zbog odluke o smanjenju izvještavanja o stranim vijestima.

Bivša šefica uredništva lista u Kairu rekla je da je otpuštena zajedno s "cijelim popisom" dopisnika i urednika s Bliskog istoka. Dopisnica sa sjedištem u Ukrajini jadikovala je što je izgubila posao "usred ratne zone". Čak je podjelila na X-u fotografiju sebe koja usred Kijeva bez struje i grijanja, sjedne u automobil, upali ga i onda pod svjetlom baterijske lampe radi svoj novinarski posao.

I was just laid off by The Washington Post in the middle of a warzone. I have no words. I'm devastated. https://t.co/dVCLF39YV1 — lizzie johnson (@lizziejohnsonnn) February 4, 2026

Drugi novinar rekao je da je otpušten i veći dio gradske rubrike novina, koja se fokusira na vijesti iz regije Washingtona.

"Ne možete lišiti redakciju njezine biti bez posljedica na njezin kredibilitet, utjecaj i budućnost“, osudio je sindikat Post Guild. "Samo u posljednje tri godine, osoblje Posta se (već) smanjilo za otprilike 400 ljudi."

"Ovo je jedan od najmračnijih dana u povijesti novina“, napisao je na Facebooku Martin Baron, bivši glavni urednik novina i istaknuta osoba u američkom novinarstvu.

On otvoreno osuđuje "odvratne pokušaje" Jeffa Bezosa da se dodvori Donaldu Trumpu, smatrajući to „školskim primjerom“ uništavanja brenda.

Slavna prošlost i upitna budućnost

Washington Post, koji je otkrio skandal Watergate i osvojio više Pulitzerovih nagrada, već je nekoliko godina u krizi.

Baron kaže da je Bezos, koji je kupio novine za 250 milijuna dolara 2013. godine, "snažno i elokventno govorio o slobodnom tisku" tijekom svog mandata kao urednik novina, koji je obuhvaćao i prvi mandat predsjednika Donalda Trumpa u Bijeloj kući.

Ali, Baron je dodao: "Volio bih da sam danas otkrio istog duha. Nema mu ni traga."

Jeff Bezos kao robotski pas na izložbi Mike Winkelmanna Foto: Afp

Tijekom prvog mandata Donalda Trumpa, novine su se relativno dobro snalazile zahvaljujući tome što su percipirane kao beskompromisne. No, kada je republikanski milijarder napustio Bijelu kuću, interes čitatelja je opao, a prodaja je počela naglo padati. Novine navodno već nekoliko godina gube novac.

U jesen 2024. Washington Post nije objavio uvodnik u kojem podržava demokratkinju Kamalu Harris u predsjedničkoj kampanji protiv Donalda Trumpa, unatoč tome što je podržao demokratske kandidate na predsjedničkim izborima 2008., 2012., 2016. i 2020. godine.

Jeff Bezos na Trumpovoj inauguraciji Foto: Afp

Mnogi su iza toga vidjeli ruku Jeffa Bezosa, koji se tri mjeseca kasnije pojavio u prvom redu na inauguracijskoj ceremoniji Donalda Trumpa. Njegove tvrtke imaju značajne ugovore sa saveznom vladom.

Prema tisku, ova je odluka otjerala mnoge pretplatnike.

U oštroj suprotnosti s tim, New York Times, glavni konkurent Washington Posta, objavio je u srijedu da je u 2025. godini dodao više od milijun digitalnih pretplatnika.

Time je njihov ukupan broj porastao na gotovo 13 milijuna, a list je potvrdio svoju dominantnu poziciju na američkom tržištu tiskanih medija koncentriranom na nekoliko imena, dok se lokalne publikacije i dalje zatvaraju.