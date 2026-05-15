Vučić razljutio Crnu Goru: "Neću sudjelovati u glamuroznoj proslavi odcjepljenja od moje Srbije"

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore poručilo je u četvrtak da izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića o obilježavanju jubileja obnove crnogorske neovisnosti ne pridonose dobrosusjedskim odnosima i međusobnom poštovanju dviju država.

U priopćenju Ministarstva podsjeća se da je Crna Gora obnovila neovisnost 21. svibnja 2006. godine na demokratskom referendumu, u skladu s međunarodnim pravom i standardima Europske unije.

Iz Ministarstva ističu kako se Crna Gora nije odcijepila od Srbije, već su obje države nakon raspada bivše SFRJ bile ravnopravne članice državne zajednice, a obnovom crnogorske neovisnosti Srbiji je omogućeno da nastavi državno-pravni kontinuitet kao samostalna država.

Dodaju kako je neprihvatljivo jubilej neovisnosti predstavljati kao čin usmjeren protiv Srbije ili srpskog naroda, naglašavajući da Crna Gora taj datum obilježava u čast volje svojih građana i prava na samostalno odlučivanje.

Ministarstvo je izrazilo zabrinutost zbog, kako navode, kontinuiranog narativa kojim se dovodi u pitanje crnogorska državnost i potiču podjele.

U priopćenju se navodi da Crna Gora ostaje posvećena razvoju dobrosusjedskih odnosa sa Srbijom, ali da oni moraju biti utemeljeni na ravnopravnosti i međusobnom poštovanju, bez uvredljivihkvalifikacija i povijesnog revizionizma.

Pročitajte i ovo nove uvrede Vučić se obrušio na hrvatskog europarlamentarca: "Često govori, a to je kratko i glupo"

Pročitajte i ovo IZ DONJE GRADINE Vučić se požalio jer ne može u Jasenovac, Dodik poručio: "Svatko tko miriše na ustašu moj je krvnik i neprijatelj"

Zaključuju kako će 20. obljetnica obnove neovisnosti biti obilježena dostojanstveno, ponosno i europski, uz poruku da odluka građana iz 2006. godine ostaje temelj suvremenog državnog puta Crne Gore.

Ranije tijekom dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće sudjelovati u obilježavanju godišnjice crnogorske neovisnosti, nazivajući je proslavom odcjepljenja od Srbije.

Pročitajte i ovo ŠIRI SE ISJEČAK VIDEO Vučić: "Govore da mi je mama ku*va i da je varala oca s Albancem..."

"Dobio sam poziv da sudjelujem u glamuroznoj proslavi odcjepljenja od moje Srbije. Naravno, u tome neću sudjelovati", rekao je Vučić.

Dodao je kako poštuje pravo Crne Gore da organizira proslavu, ali da taj događaj doživljava kao slavljenje razdvajanja od Srbije. Vučić je pritom Crnoj Gori poželio uspjeh i sreću te istaknuo kako Srbija treba nastaviti gospodarski razvoj i jačanje regionalnih odnosa.

Crna Gora ove godine obilježava 20. godišnjicu obnove neovisnosti.