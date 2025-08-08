VIDEO Vučića pitali zašto je kukavica koja ne raspisuje izbore: On pričao o svojem vješanju na Terazijama

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije imao je još jednu od svojih press konferencija kad mu je pitanje postavila novinarka N1 Srbije Žaklina Tatalović.

"Zašto se toliko bojite raspisati izbore? Možda niste imali priliku, ali evo građani i studenti već mjesecima vas zbog toga nazivaju kukavicom, gdje je zapelo?"

Srpski predsjednik pokušao je uz kiseli osmijeh prvo odbaciti to što je pitala novinarka kao nešto što je konstatacija njezine medijske platforme koja je umiješana u ilegalne radnje rušenja vlasti, ali da to što je rekla zapravo nije pitanje. Pa iako nije pitanje, ipak je odlučio odgovoriti.

"Nije pitanje kako će vas netko nazivati, mogu vas nazivati manjina, većina, kako god želite. Podsjetit ću građane Srbije kad sam u prosincu dobro shvatio da su u pitanju prosvjedi koji su organizirani izvana, plaćeni, skupo plaćeni izvana... Da je riječ o obojenoj revoluciji... Rekao sam, molim vas, idemo na referendum. Savjetodavni referendum. Moja glava, moja funkcija. Samo 50 posto plus jedan glas i ja više nisam predsjednik. Odbili su, rekli da je zamka. Ponudio sam izbore, rekli su: 'A, ne, ne... Tko god prihvati Vučićeve izbore je izdajnik. A Vučića ćemo objesiti na Terazijama ako raspiše izbore", dramatično je izmislio srpski predsjednik kojeg je smjesta novinarka prekinula i pitala ga tko je to njemu prijetio da će biti obiješen na Terazijama.

"Nema potrebe da pričate gluposti i da odgovorite na pitanje", rekla mu je Tatalović, a on je onda tobože smirivao neke ljude u dvorani zbog njezine nepristojnosti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanje novinarke N1 @zaklina_prva o tome zašto izbegava raspisivanje prevremenih izbora, rekao je da će izbori biti raspisani "kada nadležni državni organ donese odluku", u skladu sa Ustavom i zakonima. pic.twitter.com/dSclmWhxxr — Katarina Lukić (@katarina_l11) August 8, 2025

"Izbori će biti kada nadležni državni organ bude donio odluku, u skladu s ustavom Republike Srbije i u skladu sa zakonom. A na izborima, oni će vjerojatno pobijediti. Kako sami kažu u svojim istraživanjima, veliki su favoriti, ja im to priznajem! Ali ne mogu mi oduzeti pravo da se zajedno sa istomišljenicima političkim, sa ljudima koji ne žele da se od Srbije napravi svinjac i brlog, borim protiv onih koji bi napravili svinjac i brlog od ove zemlje. A ako pobjede, mi ćemo im čestitati. Ali prvo da mi prebrojimo glasove iz kutija, pa ćemo onda proglašavati pobjede. Kako ne bi bilo kao u Zaječaru i Kosjeriću", zaključio je Vučić svoj odgovor na pitanje koje je konstatacija.

Snimka tog pitanja postala je viralna, pa studenti na svojim profilima podsećaju kako su predsjedniku još odavno zbog toga nadjenuli nadimak i po jednoj novijoj pjesmi nazvali ga "najobičnijom kukavicom", piše Nova.rs.

Slične objave su usljedile i na drugim studentskim profilima, a vrlo brzo su počele da se šire i među građanima. Nakon toga su i na protestima vrlo često studenti i građani kao poruku predsjedniku pjevali stih pjesme koji kaže: "Nisam znala da si takva kukavica".