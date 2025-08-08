Vučić najavio izbore u Srbiji

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je nove izbore u Srbiji. Održat će se prije ustavnog i zakonskog roka.

"Vodim se interesima Srbije, imamo puno posla da slavimo pobjede Srbije. I izbore ćemo definitivno imati prije ustavnog i zakonskog roka. A onda ćemo vidjeti hoće li pobijediti oni koji vole tući žene ili mi koji volimo Srbiju", rekao je Vučić u petak u Palači Srbija.

"Izbori će se održati kada nadležno državno tijelo donese odluku u skladu s Ustavom i zakonima. Ako pobijede, čestitat ćemo im, ali prvo ćemo prebrojati glasove u kutijama", rekao je Vučić, prenosi Nova.rs.

Time je Vučić odgovorio na pitanje zašto ne raspisuje izbore nakon niza zahtjeva i prosvjeda koji se održavaju u toj zemlji. Podsjetio je da je on ponudio referendum u prosincu 2024. godine.