Vučić: "Hrvatska želi vidjeti Srbiju na koljenima. Na Milanovićeve budalaste primjedbe neću odgovarati..."

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovno je prozvao Hrvatsku nakon što se usprotivila otvaranju novog pregovaračkog klastera Srbije s Europskom unijom.

Poručio je da Hrvatska želi vidjeti Srbiju na koljenima, a osvrnuo se i na izjave predsjednika Zorana Milanovića.

Gostujući u Dnevniku RTS-a, Vučić je rekao da odluka Bruxellesa nije donesena na temelju zasluga te je ustvrdio da su srpske institucije ispunile sve što je od njih tražila Europska komisija.

"Ne možemo reći da su svi bili protiv. Dvije ili tri zemlje bile su izrazito protiv i znali smo koje su to. Najviše me pogađa što su naši ljudi vrijedno radili. Rekao sam im da imaju političku slobodu učiniti sve što Europska komisija traži. To je primijetio čak i jedan hrvatski zastupnik, ali političku volju ne možete promijeniti. Teško mi je gledati suradnike koji ovo teško podnose. Rekao sam im da odluka nije donesena na temelju zasluga. Ne treba previše očajavati, sve je to bilo očekivano", rekao je.

Dodao je kako građani Srbije ne bi trebali pridavati preveliku važnost tome što Klaster 3 nije otvoren. "Građani Srbije više bi trebali razmišljati kojim ćemo putem ići nego o Klasteru 3. To je život. Nema razloga za pretjeranu zabrinutost, sve je bilo očekivano", poručio je.

"Što se tiče hrvatskih susjeda, ništa novo. Vole vidjeti Srbiju na koljenima, upravo ono što sada rade Crnoj Gori htjeli bi učiniti i Srbiji. Dok sam ja na vlasti, to se neće dogoditi. Srbija više nikada neće biti vreća za udaranje", poručio je.

Osvrnuo se i na izjave predsjednika Zorana Milanovića. "Na budalaste primjedbe predsjednika Hrvatske neću odgovarati. Oni imaju snažnu vojsku i dio su NATO-a. Mi želimo sami odlučivati o svojoj sudbini. Srbija više nikome neće biti plijen", rekao je.

Komentirao je i konferenciju veleposlanika država kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji održanu u Beogradu te poručio da baltičke zemlje, skandinavske države i zemlje Beneluksa od Srbije traže uvođenje sankcija Rusiji.

"Sve baltičke, skandinavske i zemlje Beneluksa imaju isti prigovor – uvedite sankcije Rusiji. Da prevedemo građanima što to znači: poštujemo Ukrajinu, koja nije priznala Kosovo. Rusija je prijateljska zemlja koja također podupire teritorijalni integritet Srbije. Nastavit ćemo graditi dobre odnose i s Kijevom i s Moskvom, ali nećemo mijenjati svoju politiku zato što netko na nas vrši pritisak. Danas nije lako biti neovisan i slobodan. Vidite da nije lako ni jednoj Španjolskoj", rekao je.

Vučić je najavio i nove međunarodne aktivnosti Srbije. "Imat ćemo važne posjete inozemstvu, a u Srbiju će uskoro doći važni gosti", rekao je.

Na kraju se osvrnuo na gospodarsku situaciju i ponovno izbijanje sukoba između SAD-a i Irana te upozorio da bi nova eskalacija mogla imati posljedice i za Srbiju.

"Stopa inflacije u lipnju iznosila je 2,7 posto, što je niže nego u Europskoj uniji. Problem nam predstavlja ponovno izbijanje rata između Amerike i Irana. Nažalost, bio sam u pravu kada sam rekao da korijen problema nije riješen. Da bi došlo do mira, netko mora jasno pobijediti. Nama to stvara problem zbog cijene nafte. Već sutra moramo izdvajati državni novac kako bismo zadržali cijene", rekao je Vučić.