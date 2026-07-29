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Tinejdžer ubio četvero ljudi, sad ga čeka doživotni zatvor: "Čini se da uživate..."

PišeHina, 29. srpnja 2026. @ 06:40 komentari
Colt Gray
Colt Gray Foto: Afp
U vrijeme pucnjave bio je četrnaestogodišnji učenik prvog razreda srednje škole.
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