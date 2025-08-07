građani u šoku
VIDEO Bizarno uhićenje u Novom Sadu: Muškarac pokušao probiti blokadu, pogledajte što je napravila policija
Policija privodi muškarca u Novom Sadu
Policija u Srbiji na bizaran je način uhitila muškarca koji je automobilom pokušao proći kroz skupinu građana.
Tijekom
blokade u Novom Sadu u srijedu navečer došlo je do bizarne situacije. Naime, vozač je automobilom pokušao proći kroz blokadu koju su organizirali biciklisti, ali ga je policija zaustavila.
Na snimci koja je objavljena na društvenim mrežama vidi se kako policajac traži od okupljenih građana da se pomaknu kako bi mogao
privesti muškarca koji je htio proći kroz blokadu.
Međutim, nije ga priveo u službeni automobil nego je
ušao u njegov automobil i sjeo na suvozačevo mjesto. Okupljeni građani imali su puno pitanja za policajca.
"Kako ga to privodite kad on vozi svoj auto?", upitao je jedan građanin na što mu je policajac odgovorio da "se mora fotografirati auto".
"Zar ne treba službena osoba voziti auto, a ne on sam?", pitali su drugi građani.
"On vozi, ja idem sa njim", rekao je policajac, a zatim ušao u automobil i sjeo na suvozačevo mjesto.
Nakon toga, građani su
došli ispred obližnje policijske stanice da provjere postupa li policija protiv muškarca koji je htio probiti blokadu.
"Dobro da nije rekao, "Obećao mi je čovjek da će doći jedan dan u postaju"", "Ovo je nevjerojatno. Manijak vozi policajca u policijsku postaju, ovaj će usput staviti policajcu lisice", samo su neki od komentara građana koji su ostali u čudu zbog ovakvog postupka policije.