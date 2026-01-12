"Vječni zatvorenik" dobio odštetu: Već gotovo 20 godina u zatvoru čeka suđenje, a prošao je stravična mučenja

Britanska vlada isplatila je značajnu odštetu muškarcu kojeg je mučila CIA i koji je i dalje zatočen bez suđenja u američkom vojnom zatvoru u Guantanamu, gotovo 20 godina nakon uhićenja.

Riječ je o Abu Zubaydahu, prvom zatvoreniku nad kojim je CIA primijenila tzv. "pojačane metode ispitivanja" nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. godine. U to vrijeme tvrdilo se da je visoki član Al-Qaide, no američka vlada kasnije je povukla te optužbe.

Britanske obavještajne službe MI5 i MI6 prosljeđivale su CIA-i pitanja za ispitivanje Zubaydaha iako su znale da je izložen ekstremnom zlostavljanju. On je zbog toga pokrenuo sudski postupak protiv Ujedinjenog Kraljevstva, tvrdeći da su britanske službe bile "suučesnici" u njegovu mučenju.

Točan iznos odštete nije javno poznat

Slučaj je sada okončan financijskom nagodbom. Profesorica Helen Duffy, Zubaydahina međunarodna pravna zastupnica, kazala je kako je odšteta "važna i značajna, ali nedostatna". Pozvala je Ujedinjeno Kraljevstvo i druge države koje "dijele odgovornost za njegovo trajno mučenje i nezakonito zatočenje" da osiguraju njegovo oslobađanje, piše BBC.

"Ova kršenja njegovih prava nisu prošla, ona traju i danas", navela je Duffy. Britansko ministarstvo vanjskih poslova, koje nadzire MI6, odbilo je komentirati obavještajna pitanja.

Točan iznos odštete ne može se javno objaviti iz pravnih razloga, naglasila je Duffy, no riječ je o značajnom iznosu novca, a dodala je i da Zubaydah trenutačno nema pristup tom novcu.

Dominic Grieve, koji je predsjedao parlamentarnom istragom o ovom slučaju, napomenuo je da je financijska nagodba "vrlo neobična", ali da je ono što se Zubaydahi dogodilo "očito pogrešno".

Uhićen je u Pakistanu 2002. Zubaydah, Palestinac rođen u Saudijskoj Arabiji, u pritvoru je u američkom vojnom zatvoru Guantanamo od 2006., bez optužnice i presude. Jedan je od 15 zatvorenika koji se ondje i dalje nalaze unatoč brojnim sudskim presudama i službenim izvješćima o njegovu zlostavljanju. Često ga se naziva "vječnim zatvorenikom".



Američke snage uhitile su ga u Pakistanu 2002., nakon čega je četiri godine bio zatočen u nizu tajnih CIA-inih "crnih lokacija" u šest zemalja, uključujući Litvu i Poljsku. Te su lokacije bile tajni pritvorski objekti izvan američkog pravnog sustava, a Zubajda je bio prva osoba ondje zatvorena.

Nakon što je CIA preuzela skrb nad njim, njezini su službenici zaključili da bi ga trebalo potpuno izolirati od vanjskog svijeta do kraja života. Interna komunikacija MI6 pokazuje da su britanski obavještajci smatrali kako bi takav tretman "slomio" 98 posto pripadnika američkih specijalnih snaga.

Bush objavio vijest o njegovu hvatanju

Zubajdino uhićenje tada je predstavljeno kao jedan od najvećih uspjeha tzv. rata protiv terorizma. Američki predsjednik George W. Bush osobno je objavio vijest o njegovu hvatanju, tvrdeći da je riječ o visokom operativcu Al-Qaide koji je "planirao i pripremao ubojstva". Američka vlada kasnije je povukla te tvrdnje i više ne smatra da je bio član Al-Qaide.

Često ga se opisuje kao "pokusnog kunića" za iznimno kontroverzne metode ispitivanja koje je CIA primjenjivala nakon 11. rujna. Prema izvješću Posebnog odbora Senata za obavještajna pitanja, Zubajda je rutinski bio izložen postupcima koji bi se prema britanskim standardima smatrali mučenjem, uključujući 83 simulirana utapanja, zatvaranje u sanduke nalik lijesovima i fizičko zlostavljanje.

Izvješće američkog Senata, kao i izvješće britanskog parlamentarnog Odbora za obavještajna i sigurnosna pitanja iz 2018., oštro su kritizirali postupanje prema Zubajdi. Britanski parlamentarni odbor kritizirao je i ponašanje MI5 i MI6 u slučaju navodnog organizatora napada 11. rujna Halida Šeika Muhameda, otvarajući pitanje bi li i on mogao podnijeti sličnu tužbu.

Grieve je potvrdio kako je Ujedinjeno Kraljevstvo imalo dokaze da se "Amerikanci ponašaju na način koji je trebao izazvati ozbiljnu zabrinutost". "Trebali smo to otvoriti sa Sjedinjenim Državama i, ako je bilo potrebno, prekinuti suradnju, ali u tome smo dugo zakazivali", ustvrdio je.