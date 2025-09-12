Obavijesti Foto Video Pretražite
Otkazani letovi

VIDEO Velik napad na Rusiju! Pogođeno postrojenje Lukoila, na meti i Moskva

12. rujna 2025.
Fotografija ukrajinskog napada na Smolensk koja je objavljena na ruskom Telegram kanalu
Fotografija ukrajinskog napada na Smolensk koja je objavljena na ruskom Telegram kanalu Foto: Exilenova / Telegram
Ukrajina je tijekom noći izvela velik napad dronova na Rusiju, a među metama su bili i Moskva te Lenjingradska oblast.
  1. Napad na Sanu
    SVAKI DAN, UDAR JEDAN

    Nakon udara na Katar, Izrael izveo napad na još jednu državu: "Pogodili smo vojne kampove"
  2. Aplikacije, ilustracija
    Ponzijeva shema

    Hrvatskom hara nova prijevara: "Ni slučajno ne ulazite u ove grupe, pozovite policiju"
  3. Mrtvačnica, ilustracija
    Rijedak slučaj

    Čovjek proglašen mrtvim i odvezen u mrtvačnicu: Obitelj se došla oprostiti pa doživjela šok za šokom
Sporna izvješća o sloganima na mecima kojima je ubijen Trumpov saveznik
ISTRAGA TRAJE
Jesu li na mecima kojima je ubijen Trumpov saveznik bili ispisani slogani? "To se ne podudara..."
Rusija i Bjelorusija započele vojnu vježbu Zapad-2025
DEMONSTRACIJA SILE
Počela vojna vježba od koje strepi istok Europe: Testirat će nuklearno oružje blizu granice NATO-a
vijesti
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
