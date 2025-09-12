VIDEO Velik napad na Rusiju! Pogođeno postrojenje Lukoila, na meti i Moskva

Ministarstvo obrane Rusije objavilo je da je tijekom noći protuzračna obrana presrela 221 ukrajinski dron. Napadi su navodno izazvali požar na jednom brodu u luci Primorsk te u postrojenju Lukoila u Smolensku.

Stanovnici Lenjingradske oblasti izjavili su da je riječ o jednom od najmasovnijih napada na tu regiju od početka rata u punom opsegu 2022. godine. Guverner regije Aleksandar Drozdenko rekao je da je oboreno oko 30 dronova.

Ostaci dronova pali su na nekoliko lokacija u gradu Tosno, 53 kilometra jugozapadno od Sankt-Peterburga, ali nije bilo žrtava ni veće štete. Krhotine i olupine pronađene su i u nekoliko drugih sela.

"Napad je izazvao požar na brodu u luci Primorsk", rekao je Drozdenko, ali je dodao da je požar ugašen i da ne postoji opasnost od potonuća ili izlijevanja nafte.

🔥🛩️A major drone attack on the 🇷🇺Leningrad region. Local authorities confirmed a fire on a ship in Primorsk, Russia's largest oil port. 28 flights delayed, 13 cancelled, 11 diverted at Pulkovo airport due to drone attack. Last night, more than 220 drones attacked several Russian… pic.twitter.com/GsSZ6ok9pI — ✝ ⚔️ Hunter UA ✠ 🇺🇸🇺🇦 (@UaCoins) September 12, 2025

Kasnije je izvijestio da je napad izazvao požar i na pumpnoj stanici u Primorsku te da je vatra ugašena bez žrtava. Luka Primorsk najveća je ruska naftna luka na Baltičkom moru.

Prijetnja dronovima u regiji prisilila je Zračnu luku Pulkovo u Sankt-Peterburgu na zatvaranje, što se događa sve češće zbog intenzivnijih ukrajinskih napada. Zbog zatvaranja je odgođeno ili otkazano gotovo 50 letova. Stanovnici Sankt-Peterburga i Lenjingradske oblasti nastavili su prijavljivati eksplozije, objavio je ruski kanal Astra, prenosi Kyiv Independent.

Dronovi gađali Moskvu

Dronovi su gađali i ruski glavni grad Rusije.

"Najmanje devet ukrajinskih dronova oboreno je u blizini Moskve", rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin.

Sobjanin je na Telegramu napisao da su hitne službe upućene na mjesto pada ostataka dronova, ali nije iznio detalje o lokacijama obaranja niti o eventualnoj šteti.

Ruski Telegram kanali, pozivajući se na iskaze mještana, izvijestili su o eksplozijama u mjestima Možajsk i Dedovsk u Moskovskoj oblasti, zapadno od ruba prijestolnice.

Novim valom dronova napadnut je i ruski grad Smolensk, prema tvrdnjama dužnosnika i lokalnog stanovništva. Guverner Smolenske oblasti Vasilij Anohin rekao je da protuzračne snage odbijaju napad dronova, ali nije naveo dodatne podatke.

Stanovnici Smolenska prijavili su da je u gradu došlo do eksplozija. Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama svjedoci tvrde da su dronovi gađali obližnje Lukoilovo postrojenje. Na videu se vidi dim i plamen koji se uzdižu s velikog požara na nepoznatoj lokaciji.

"Sh*t! Lukoil is fu*ked up!" - reports are appearing in Russian media about explosions in Smolensk region of Russia. pic.twitter.com/NsZHlGiJQF — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 11, 2025

Ukrajina bez komentara

Ukrajinska vojska nije komentirala navodni napad. Ukrajina je i ranije slala dronove prema Moskvi, s ograničenim uspjehom u pogađanju vojnih ciljeva. U posljednjim je mjesecima svjesno promijenila taktiku korištenja dronova da bi ometala ruske zračne operacije i ruskom stanovništvu približila stvarnost rata.

Napad na Rusiju uslijedio je samo nekoliko dana nakon što je Rusija izvela rekordni kombinirani napad dronovima i raketama na Kijev, pri čemu su poginule žena i njezina novorođena kći, a ranjeno je još 20 ljudi. U napadu je po prvi put oštećena i zgrada ukrajinske vlade u središtu Kijeva.

Rusija je posljednjih mjeseci pojačala napade dronovima na ukrajinske gradove, pri čemu se u jednoj noći često lansira i više od 500 dronova.