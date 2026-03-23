VIDEO/FOTO Krš i lom u zračnoj luci: Objavljene snimke aviona koji se zabio u vozilo na pisti

Zračna luka LaGuardia u New Yorku zatvorena je kasno u nedjelju navečer nakon što se zrakoplov aviokompanije Air Canada Express tijekom slijetana zabio u vozilo na pisti. Čini e da se avion u vozilo zabio s prednjim dijelom, koji je nakon nesreće ostao teško ostećen, a letjelica je ostala nagnuta. Zrakoplov tipa Bombardier CRJ-900 navodno je u trenutku incidenta prevozio 76 putnika i članova posade. NBC je objavio da su pilot i kopilot teško ozlijeđeni, a još dvije osobe su u stabilnom stanju prevezene u bolnicu.