Zrakoplov udario u vozilo u njujorškoj zračnoj luci La Guardia

Zrakoplov Air Canada Expressa, koji je letio iz Montreala, sudario se s vozilom na zemlji prilikom slijetanja u zračnu luku LaGuardia u New Yorku, prema podacima stranice za praćenje zrakoplovnih letova Flightradar24.

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) izdala je zabranu polijetanja za sve zrakoplove u toj zračnoj luci do 6:30 po srednjoeuropskom vremenu, au obavijesti se navodi da razlog obustave prometa u zračnoj luci hitan slučaj i da postoji velika vjerojatnost produljenja mjere. Ne navode se daljnji detalji.

Zračna bi luka mogla biti zatvorena do 19 sati po srednjoeuropskom vremenu, navela je u FAA u zasebnoj obavijesti pilotim.

Snimke na društvenim mrežama pokazale su oštećenje nosa zrakoplova, no Reuters nije mogao odmah potvrditi autentičnost snimke. Air Canada, FAA i vatrogasna postrojba New Yorka nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.