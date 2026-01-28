VIDEO Avionu otpao kotač u zraku

Zrakoplov British Airwaysa izgubio je kotač u zraku neposredno nakon polijetanja iz Las Vegasa, no unatoč ozbiljnom kvaru, let je nastavljen i sigurno je završio u Londonu, potvrdili su iz zrakoplovne kompanije.

Incident se dogodio u ponedjeljak navečer, ubrzo nakon što je Airbus A350-1000, koji je letio na liniji BA274 prema londonskom Heathrowu, napustio pistu. Videozapis koji je objavila stranica za praćenje letova Flightradar prikazuje iskre koje su sukljale iz desnog glavnog stajnog trapa tijekom polijetanja, a zatim i trenutak u kojem se kotač odvaja od zrakoplova i pada na tlo.

Odvajanje desnog stražnjeg kotača zabilježeno je i na automatiziranom prijenosu uživo sustava za praćenje letova u zračnoj luci Las Vegas. Unatoč kvaru, zrakoplov je nastavio put prema Londonu te je nakon više od devet sati leta sletio sigurno i bez problema, objavio je Flightradar.

British Airways potvrdio je da u incidentu nitko nije ozlijeđen, ni među putnicima i posadom u zrakoplovu ni na tlu u Las Vegasu.

Taj događaj dodatno je usmjerio pozornost na europskog proizvođača zrakoplova Airbus, koji se posljednjih mjeseci suočava s pojačanom kontrolom zbog niza tehničkih problema na dijelovima svoje flote, piše Telegraph.

Prošlog mjeseca Airbus je objavio da će neodređeni broj zrakoplova biti podvrgnut inspekcijama nakon otkrića problema s kvalitetom dobavljača, koji se odnosi na metalne ploče ugrađene u neke modele. Prema navodima proizvođača, potencijalno bi se moglo pregledati do 600 zrakoplova iako se ne očekuje da će svi zahtijevati popravke.

Problem se odnosi na panele smještene u prednjem dijelu zrakoplova, koji su u nekim slučajevima bili izrađeni izvan propisanih tolerancija – previše debeli ili pretanki. Airbus je pritom naglasio da ti nedostaci ne predstavljaju izravan sigurnosni rizik za letove.

Last night, while departing Las Vegas, British Airways flight BA274 lost one of its main landing gear wheels. The separation of the right, rear wheel from the A350-1000 was captured on our automated live stream at the airport. The flight continued for a safe landing in London. pic.twitter.com/kp2xlJYvwq — Flightradar24 (@flightradar24) January 27, 2026

Nekoliko dana prije tog otkrića više od 6000 Airbusovih zrakoplova diljem svijeta privremeno je prizemljeno zbog hitnih ažuriranja softvera, što je izazvalo ozbiljne poremećaje u zračnom prometu. Problem je bio povezan s ranjivošću u računalima za kontrolu leta, koju je moglo potaknuti snažno Sunčevo zračenje.

Ranjivost je otkrivena nakon incidenta na letu između SAD-a i Meksika, kada je zrakoplov naglo izgubio visinu, pri čemu je ozlijeđeno 15 putnika. Prizemljenje flote dovelo je do masovnih otkazivanja i kašnjenja letova tijekom jednog od najprometnijih putnih razdoblja u godini, koje se poklopilo s blagdanom Dana zahvalnosti u Sjedinjenim Državama.

Nakon tih događaja dionice Airbusa pale su za više od 6,5 posto u samo nekoliko dana.