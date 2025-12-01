VIDEO Apokaliptične poplave: Više od 900 mrtvih, gradovi nestaju pod vodom

Obilne kiše izazvale su razorne poplave i klizišta diljem Azije, odnoseći više od 900 života, dok se stotine ljudi i dalje vode kao nestali. Regiju su gotovo istodobno pogodila dva snažna sustava - ciklon koji je zahvatio Indoneziju, Tajland i Maleziju te zasebna oluja koja je pogodila Šri Lanku, a čije se posljedice sada osjećaju i na jugu Indije.

Pljuskovi uzrokovani rijetkom tropskom olujom formiranom u Malajskom tjesnacu izazvali su kaos u Indoneziji, gdje je ciklon Senyar pokrenuo katastrofalna klizišta i bujične poplave na otoku Sumatri. Prema posljednjim podacima lokalnih vlasti, najmanje 435 ljudi je poginulo, što je nagli porast u odnosu na prethodni dan, dok se još 406 osoba vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe teško dopiru do najugroženijih područja zbog uništene infrastrukture, a na snimkama se vidi kako helikopteri dostavljaju zalihe na izolirane lokacije prekrivene blatom i vodom.

"Tijekom poplave sve je nestalo", rekao je stanovnik Bireuena u pokrajini Aceh. "Htjela sam spasiti svoju odjeću, ali mi se kuća srušila". Slične priče dolaze i iz drugih dijelova regije, gdje su se ljudi budili uz zvuk nadolazeće vode.

"Moja kuća je uništena, sve moje stvari su uništene", rekla je Maulidin iz Sjevernog Aceha.

U kaosu koji je zahvatio pokrajinu, neki stanovnici posezali su za krađom hrane i vode kako bi preživjeli.

"Pljačka se dogodila prije dolaska logističke pomoći", objasnio je policijski glasnogovornik Ferry Walintukan, dodajući da su se ljudi bojali da će ostati bez osnovnih potrepština.

Na Tajlandu su ekstremne vremenske prilike odnijele najmanje 162 života. Oko 3,5 milijuna ljudi pogođeno je poplavama, a vlasti su helikopterima evakuirale pacijente i opskrbljivale najugroženije zajednice medicinskim materijalom i kisikom. Posebno teško stradao je grad Hat Yai, gdje je razina vode u utorak dosegnula više od dva i pol metra, blokirajući pristup bolnici s 30 novorođenčadi. Prema lokalnim dužnosnicima, riječ je o kišama koje se događaju jednom u 300 godina.

Životne priče pogođenih govore o dramatičnim trenucima borbe s nabujalim vodama.

"Nismo razmišljali ni o čemu drugom osim o preživljavanju", rekla je jedna stanovnica Hat Yaija, koja je s obitelji provela dva dana na stolu, perilici rublja i okviru prozora čekajući povlačenje vode.

Tajlandska regija Songkhla u utorak je proglasila izvanredno stanje, a u petak je spašeno deset stranih turista iz više potopljenih područja. Vlasti navode da se situacija postupno stabilizira, iako su neka naselja i dalje odsječena.

U isto vrijeme, Šri Lanka se suočava s posljedicama zasebnog olujnog sustava koji je izazvao masovna razaranja. Poginule su najmanje 334 osobe, a više od 1,1 milijuna ljudi pogođeno je poplavama i odronima. Uništeno je više od 25.000 domova, a gotovo 150.000 ljudi smješteno je u privremena skloništa.

"Rijeka se izlila puno brže nego što smo očekivali", rekla je Mallika Kumari, jedna od tisuća evakuiranih.

Kako kišni val i dalje prijeti južnoj Indiji, azijske zemlje suočavaju se s dugotrajnim oporavkom od jedne od najrazornijih monsunskih epizoda u posljednjim desetljećima.